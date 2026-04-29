UP Weather: आंधी-बारिश ने फिर मचाई तबाही; रायबरेली और अंबेडकरनगर में गिरे ओले, नौ की मौत
यूपी में एक बार फिर मौसम बदल गया। अचानक बदले मौसम पेड़ और पोल धराशायी हो गए। दीवार और छप्पर भी गिर गए। मौसम बदलने से कई दिनों से पड़ रही गर्मी से भी लोगों केा राहत मिली है।
UP Weather Update: यूपी में बुधवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदला ओर धूल भरी आंधी चली। इससे कई जगह पेड़ और पोल धराशायी हो गए। दीवार और छप्पर भी गिरे हैं। इनकी चपेट में आकर नौ लोगों की मौत हो गई और आठ लोग घायल भी हुए हैं। कई जगह बूंदाबांदी भी हुई। रायबरेली के शिवगढ़ और अम्बेडकरनगर में ओले भी पड़े हैं। सुलतानपुर में आंधी ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। कुड़वार में बिजली का पोल टूटकर गिर गया, उसकी चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। कुड़वार में एक और व्यक्ति की मौत हुई है।
अखण्डनगर में दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई और दो लोग घायल हुए हैं। बल्दीराय के कस्बा माफियात में आठ साल की बच्ची छप्पर के मकान पर ईंट गिरने से मौत का शिकार हो गई। सिंघनी में घर पर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। लखनऊ-वाराणसी ट्रेन ट्रैक पर पेड़ गिरने से बेगमपुरा, सद्भावना समेत कई ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया है।
अयोध्या में आंधी और बारिश से दो लोगों की मौत
बीकापुर के खजुरहट में टिन शेड गिरने से वृद्धा की और पूराकलंदर में पेड़ गिरने से युवक की मौत हो गई। आंधी में कई कच्चे मकान गिरे। बिजली के पोल धराशायी हो गए। कई गांव अंधेरे में डूब गए। थाना पूराकलंदर के शिवदासपुर गांव में ख़भीर बाबा का धार्मिक पीपल का पेड़ चक्रवात में गिरा। कई पेड़ और बिजली के पोल गिरने की सूचना है। रायबरेली के शिवरतनगंज थानाक्षेत्र के माठा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से बेटे की मौत हो गई और माता-पिता घायल हो गए हैं।
पेड़ गिरने से ट्रेनों का आवागमन प्रभावित
अमेठी में आंधी के दौरान मुंशीगंज थाना क्षेत्र के खाखरदेई में कच्चे घर पर मोटा पेड़ गिरने से दबकर 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। गौरीगंज-मुसाफिरखाना रोड पर नंदमहर चौराहे पर साइनेज बोर्ड गिरने से तीन लोग घायल हुए। संग्रामपुर के रामगढ़ क्षेत्र में आठ तार टूटकर गिरने से 10 हजार की आबादी प्रभावित। रास्तों पर पेड़ गिरने से यातायात व्यवस्था प्रभावित। लखनऊ-सुलतानपुर रेल ट्रैक पर मुसाफिरखाना के पास जामुन का पेड़ टूटने से रेलवे विद्युत लाइन का पोल झुला। ट्रेनों का आवागमन प्रभावित। बाराबंकी में आंधी में पेड़ की डाल गिरने से अधिवक्ता का सिर फटा, उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया। निंदूरा ब्लॉक क्षेत्र में ओले भी पड़े। कई स्थानों पर रिमझिम बारिश भी हुई। तीन घंटे तक आंधी-पानी से बिजली गुल रही। अम्बेडकरनगर में कई स्थानों पर ओले पड़े। कई स्थानों पर पेड़ व टीनशेड भी हुए क्षतिग्रस्त। शादी के टेंट गिरे और बिजली आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त हुई।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।