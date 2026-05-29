यूपी में आंधी-बारिश ने मचाई भारी तबाही, 34 लोगों की मौत, 21 जिलों के लिए फिर रेड अलर्ट जारीँ

गुरुवार की देर रात यूपी में आई आंधी-बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। आंधी-बारिश के चलते सैकड़ों पेड़ उखड़ कर गिर गए। कई मकानों की टीन उड़ गईं। प्रकृति के तांडव से 34 लोगों की मौत हो गई।

30 may UP Weather Update: यूपी में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने भारी तबाही मचाई है। गुरुवार देर रात और शुक्रवार तड़के पूरे प्रदेश में आई भीषण आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने से कुल 34 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ा हादसा हमीरपुर में हुआ, जहां बेतवा नदी पर एक निर्माणाधीन पुल आंधी के कारण भरभराकर गिर गया, जिसमें दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसों पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मौसम विभाग ने शनिवार को फिर 21 जिलों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। जबकि 45 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश के चलते सहारनपुर के प्रसिद्ध सिद्धपीठ शाकंभरी देवी मंदिर क्षेत्र के पास नदी में देर रात अचानक तेज बहाव से बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। इस हादसे में दो महिलाओं की डूबने से मौत हो गई। बाढ़ के चलते दर्जनों वाहन, 10 से ज्यादा ट्रैक्टर, श्रद्धालुओं की 50 से अधिक दुकानें और एक अस्थायी पुल पानी में बह गए। घंटों चले रेस्क्यू अभियान के बाद कई फंसे हुए श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। फिलहाल क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर प्लेटफार्म का शेड गिरने से एक टीटीई सहित तीन लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने 1 जून तक 60 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बारिश का अलर्ट जारी रखा है।

कई जगह गिरी आकाशीय बिजली प्रयागराज मंडल में मां-बच्चों समेत 7 और बुंदेलखंड व मध्य उप्र में आठ की मौत हो गई। इनमें फतेहपुर, बांदा, उरई में दो-दो और हमीरपुर व महोबा में एक-एक व्यक्ति की जान चली गई। मथुरा के गांव गौसना में टिन गिरने से दबकर एक अधेड़ की मौत हो गई। बिजली गिरने से देवरिया में महिला समेत तीन, जबकि एक व्यक्ति की बिजली कड़कने की आवाज से हार्टअटैक से और बलिया,आजमगढ़ व अंबेडकरनगर में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई। रायबरेली में आंधी के दौरान टीन शेड पर पेड़ गिरने से नीचे सो रही मां-बेटी दब गईं, हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर घायल है।

हमीरपुर में 90 करोड़ की लागत से बना पुल गिरा हमीरपुर के ललपुरा इलाके में मोराकान्दर परसनी गांव के पास बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा 90 करोड़ रुपये की लागत से 700 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा पुल बनाया जा रहा है। मौसम विभाग की भारी बारिश और आंधी की चेतावनी के बावजूद नियमों को ताक पर रखकर रात की शिफ्ट में निर्माण कार्य चल रहा था। आधी रात को आए तेज अंधड़ के कारण पुल का पिलर टूट गया और पूरा ढांचा भरभरा कर गिर गया। मलबे में दबने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जिनमें चार बांदा और दो हमीरपुर के रहने वाले थे। पिलर पर फंसे तीन अन्य मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंता को निलम्बित कर दिया है और डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है, जबकि आईआईटी बीएचयू के विशेषज्ञ इसकी थर्ड पार्टी जांच करेंगे।

रायबरेली के 70 गांवों की बिजली गुल रायबरेली में तेज आंधी से कई पेड़ और पोल गिरे हैं। करीब 70 गांवों की बिजली गुल है। बलरामपुर में तूफान से छप्पर-टीन शेड ढह गए। कई जगह बड़े पेड़ उखड़ गए और बिजली के तार टूटकर सड़कों पर गिर पड़े। इसके चलते करीब 150 गांवों की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। अयोध्या में शुक्रवार की सुबह एक घंटे की बारिश से शहर में जगह-जगह जलभराव हो गया। बारिश से गोरखपुर मुख्यालय के सैकड़ों घरों में पानी घुस गया। वहीं गोरखपुर-छपरा रेलखंड पर चौरीचौरा-गौरीबाजार के बीच रेल ट्रैक पर चार पेड़ गिरने से करीब डेढ़ दर्जन ट्रेनों का संचलन 12 घंटे तक प्रभावित रहा। पेड़ की डालियां ओएचई में उलझने से ट्रेनें जहां की तहां खड़ी हो गईं। कुछ ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा। दादर, मौर्य, कृषक एक्सप्रेस के यात्रियों को अधिक दिक्कत हुई।

सूबे के 44 जिलों में खूब बरसे मेघ, मिर्जापुर-अयोध्या में भारी बारिश प्रदेश के आसमान पर सक्रिय हुए नए चक्रवाती सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है। भयंकर लू और भीषण गर्मी की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश को बेमौसम आंधी-पानी ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश के कुल 44 जिलों में इस सिस्टम के कारण हल्की से लेकर भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादलों ने सबसे ज्यादा मेहरबानी दिखाई, जहां मिर्जापुर जिले में सर्वाधिक 100 मिलीमीटर और अयोध्या में 90 मिलीमीटर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के इस दौर से सूबे के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है।