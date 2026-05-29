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यूपी में आंधी-बारिश ने मचाई भारी तबाही, 34 लोगों की मौत, 21 जिलों के लिए फिर रेड अलर्ट जारीँ

Dinesh Rathour लखनऊ, मुख्य संवाददाता
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गुरुवार की देर रात यूपी में आई आंधी-बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। आंधी-बारिश के चलते सैकड़ों पेड़ उखड़ कर गिर गए। कई मकानों की टीन उड़ गईं। प्रकृति के तांडव से 34 लोगों की मौत हो गई।

यूपी में आंधी-बारिश ने मचाई भारी तबाही, 34 लोगों की मौत, 21 जिलों के लिए फिर रेड अलर्ट जारीँ

30 may UP Weather Update: यूपी में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने भारी तबाही मचाई है। गुरुवार देर रात और शुक्रवार तड़के पूरे प्रदेश में आई भीषण आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने से कुल 34 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ा हादसा हमीरपुर में हुआ, जहां बेतवा नदी पर एक निर्माणाधीन पुल आंधी के कारण भरभराकर गिर गया, जिसमें दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसों पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मौसम विभाग ने शनिवार को फिर 21 जिलों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। जबकि 45 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश के चलते सहारनपुर के प्रसिद्ध सिद्धपीठ शाकंभरी देवी मंदिर क्षेत्र के पास नदी में देर रात अचानक तेज बहाव से बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। इस हादसे में दो महिलाओं की डूबने से मौत हो गई। बाढ़ के चलते दर्जनों वाहन, 10 से ज्यादा ट्रैक्टर, श्रद्धालुओं की 50 से अधिक दुकानें और एक अस्थायी पुल पानी में बह गए। घंटों चले रेस्क्यू अभियान के बाद कई फंसे हुए श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। फिलहाल क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर प्लेटफार्म का शेड गिरने से एक टीटीई सहित तीन लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने 1 जून तक 60 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बारिश का अलर्ट जारी रखा है।

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कई जगह गिरी आकाशीय बिजली

प्रयागराज मंडल में मां-बच्चों समेत 7 और बुंदेलखंड व मध्य उप्र में आठ की मौत हो गई। इनमें फतेहपुर, बांदा, उरई में दो-दो और हमीरपुर व महोबा में एक-एक व्यक्ति की जान चली गई। मथुरा के गांव गौसना में टिन गिरने से दबकर एक अधेड़ की मौत हो गई। बिजली गिरने से देवरिया में महिला समेत तीन, जबकि एक व्यक्ति की बिजली कड़कने की आवाज से हार्टअटैक से और बलिया,आजमगढ़ व अंबेडकरनगर में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई। रायबरेली में आंधी के दौरान टीन शेड पर पेड़ गिरने से नीचे सो रही मां-बेटी दब गईं, हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर घायल है।

हमीरपुर में 90 करोड़ की लागत से बना पुल गिरा

हमीरपुर के ललपुरा इलाके में मोराकान्दर परसनी गांव के पास बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा 90 करोड़ रुपये की लागत से 700 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा पुल बनाया जा रहा है। मौसम विभाग की भारी बारिश और आंधी की चेतावनी के बावजूद नियमों को ताक पर रखकर रात की शिफ्ट में निर्माण कार्य चल रहा था। आधी रात को आए तेज अंधड़ के कारण पुल का पिलर टूट गया और पूरा ढांचा भरभरा कर गिर गया। मलबे में दबने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जिनमें चार बांदा और दो हमीरपुर के रहने वाले थे। पिलर पर फंसे तीन अन्य मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंता को निलम्बित कर दिया है और डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है, जबकि आईआईटी बीएचयू के विशेषज्ञ इसकी थर्ड पार्टी जांच करेंगे।

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रायबरेली के 70 गांवों की बिजली गुल

रायबरेली में तेज आंधी से कई पेड़ और पोल गिरे हैं। करीब 70 गांवों की बिजली गुल है। बलरामपुर में तूफान से छप्पर-टीन शेड ढह गए। कई जगह बड़े पेड़ उखड़ गए और बिजली के तार टूटकर सड़कों पर गिर पड़े। इसके चलते करीब 150 गांवों की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। अयोध्या में शुक्रवार की सुबह एक घंटे की बारिश से शहर में जगह-जगह जलभराव हो गया। बारिश से गोरखपुर मुख्यालय के सैकड़ों घरों में पानी घुस गया। वहीं गोरखपुर-छपरा रेलखंड पर चौरीचौरा-गौरीबाजार के बीच रेल ट्रैक पर चार पेड़ गिरने से करीब डेढ़ दर्जन ट्रेनों का संचलन 12 घंटे तक प्रभावित रहा। पेड़ की डालियां ओएचई में उलझने से ट्रेनें जहां की तहां खड़ी हो गईं। कुछ ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा। दादर, मौर्य, कृषक एक्सप्रेस के यात्रियों को अधिक दिक्कत हुई।

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सूबे के 44 जिलों में खूब बरसे मेघ, मिर्जापुर-अयोध्या में भारी बारिश

प्रदेश के आसमान पर सक्रिय हुए नए चक्रवाती सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है। भयंकर लू और भीषण गर्मी की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश को बेमौसम आंधी-पानी ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश के कुल 44 जिलों में इस सिस्टम के कारण हल्की से लेकर भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादलों ने सबसे ज्यादा मेहरबानी दिखाई, जहां मिर्जापुर जिले में सर्वाधिक 100 मिलीमीटर और अयोध्या में 90 मिलीमीटर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के इस दौर से सूबे के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

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यूपी के 21 जिलों के लिए रेड, 45 के लिए ऑरेन्ज अलर्ट

मौसम विभाग ने शनिवार की सुबह तक 21 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली शामिल हैं। इनके अलावा 40 से ज्यादा जिलों के लिए ऑरेन्ज अलर्ट है जहां 100 किमी की रफ्तार से आंधी आ सकती है। साथ ही, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रवि दास नगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आस पास के क्षेत्र में 70 किमी की रफ्तार या इससे तेज आंधी चल सकती है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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