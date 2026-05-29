यूपी में तूफान का कहर, बेतवा नदी पर बन रहा पुल ढहा, छह की मौत, कई मलबे में दबे, तीन पिलर पर फंसे
यूपी में आधी रात के बाद आए तूफान ने हमीरपुर में तांडव मचाया है। यहां बेतवा नदी पर बन रहा पुल ढह गया है। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है। छह लोग घायल हैं। कुछ लोग पिलर पर फंसे हुए हैं।
यूपी में आधी रात आए तूफान ने हमीरपुर में कहर बरपाया है। बेतवा नदी पर बन रहा पुल ढह गया है। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। कुछ लोग पिलर पर भी फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। मौके पर आला अधिकारी पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। थाना ललपुरा के मोराकान्दर परसनी में पुल का निर्माण हो रहा है।
बताया जाता है कि रात करीब तीन बजे अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ और तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते हवाओं ने तूफान का रूप धारण कर लिया। तूफान के कारण पूरा पुल का ढांचा डगमगाने लगा। मौके पर अफरातफरी मच गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता पुल का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। पुल गिरते ही चेीख पुकार मच गई। कई मजदूर मलबे में दब गए।
किसी तरह पुलिस प्रशासन को घटना की जानकारी दी गई। तूफान के कारण राहत में भी देरी हुई। मौके पर पहुंची टीमों ने लोगों को निकालना शुरू किया। तब तक छह लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग घायल थे। घायलों को तत्काल एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। मलबे में दबे अन्य लोगों को निकालने के लिए क्रेन आदि की मदद ली जा रही है। प्रशासन की कोशिश की है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके।
इन लोगों की मौत
लोकेंद्र पुत्र राधेश्याम निषाद निवासी चिल्ला थाना चिल्ला जनपद बांदा उम्र 22 वर्ष
कुलदीप निषद पुत्र प्रेमचंद निवासी चिल्ला थाना चिल्ला जनपद बांदा उम्र 19 वर्ष
सावंत यादव निवासी भूरागढ़ बांदा उम्र 28 वर्ष
सभाजीत निवासी भूरागढ़ जनपद बांदा उम्र 30 वर्ष
पुष्पेंद्र सिंह चौहान पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी स्वासा खुर्द थाना ललपुरा हमीरपुर उम्र 34 वर्ष
राजेश पाल पुत्र सभाजीत निवासी अचपुरा थाना ललपुरा हमीरपुर उम्र 42 वर्ष
पिलर पर फंसे लोग
अवधेश निषाद भूरागढ़ बांदा
कल्लू यादव भूरागढ़ बांदा
राजेश निषाद नरैनी बांदा
सहारनपुर में शाकंभरी सिद्धपीठ में अचानक बाढ़ से कई बहे
उधर, सहारनपुर में शाकंभरी सिद्धपीठ में अचानक आई बाढ़ ने कहर बरपाया है। कई दुकानें और श्रद्धालु बह गए हैं। एक महिला की मौत हुई है। देर रात सिद्धपीठ क्षेत्र में आई तेज बाढ़ से अफरा-तफरी मच गई। बताया जाता है कि पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद अचानक पानी तेजी से नीचे उतरा। किसी को संभलने का मौका मिलने से पहले ही कई दुकानों और लोगों को चपेट में ले लिया। चीख-पुकार के बीच श्रद्धालुओं में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंचा हुआ है। रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।