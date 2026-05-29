यूपी में तूफान का कहर, बेतवा नदी पर बन रहा पुल ढहा, छह की मौत, कई मलबे में दबे, तीन पिलर पर फंसे

यूपी में आधी रात के बाद आए तूफान ने हमीरपुर में तांडव मचाया है। यहां बेतवा नदी पर बन रहा पुल ढह गया है। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है। छह लोग घायल हैं। कुछ लोग पिलर पर फंसे हुए हैं।

यूपी में आधी रात आए तूफान ने हमीरपुर में कहर बरपाया है। बेतवा नदी पर बन रहा पुल ढह गया है। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। कुछ लोग पिलर पर भी फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। मौके पर आला अधिकारी पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। थाना ललपुरा के मोराकान्दर परसनी में पुल का निर्माण हो रहा है।

बताया जाता है कि रात करीब तीन बजे अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ और तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते हवाओं ने तूफान का रूप धारण कर लिया। तूफान के कारण पूरा पुल का ढांचा डगमगाने लगा। मौके पर अफरातफरी मच गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता पुल का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। पुल गिरते ही चेीख पुकार मच गई। कई मजदूर मलबे में दब गए।

किसी तरह पुलिस प्रशासन को घटना की जानकारी दी गई। तूफान के कारण राहत में भी देरी हुई। मौके पर पहुंची टीमों ने लोगों को निकालना शुरू किया। तब तक छह लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग घायल थे। घायलों को तत्काल एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। मलबे में दबे अन्य लोगों को निकालने के लिए क्रेन आदि की मदद ली जा रही है। प्रशासन की कोशिश की है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके।

इन लोगों की मौत लोकेंद्र पुत्र राधेश्याम निषाद निवासी चिल्ला थाना चिल्ला जनपद बांदा उम्र 22 वर्ष

कुलदीप निषद पुत्र प्रेमचंद निवासी चिल्ला थाना चिल्ला जनपद बांदा उम्र 19 वर्ष

सावंत यादव निवासी भूरागढ़ बांदा उम्र 28 वर्ष

सभाजीत निवासी भूरागढ़ जनपद बांदा उम्र 30 वर्ष

पुष्पेंद्र सिंह चौहान पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी स्वासा खुर्द थाना ललपुरा हमीरपुर उम्र 34 वर्ष

राजेश पाल पुत्र सभाजीत निवासी अचपुरा थाना ललपुरा हमीरपुर उम्र 42 वर्ष

पिलर पर फंसे लोग अवधेश निषाद भूरागढ़ बांदा

कल्लू यादव भूरागढ़ बांदा

राजेश निषाद नरैनी बांदा