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यूपी के इस जिले में आंधी-तूफान का अलर्ट आते ही दहशत, मकान खाली कर भागने लगे लोग

Yogesh Yadav मुजफ्फरनगर, संवाददाता
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यूपी के मुजफ्फरनगर के एक मुहल्ले में आंधी-तूफान का अलर्ट आते ही दहशत फैल गई है। लोग अपना सामान समेट कर घर छोड़कर भागने लगे हैं। इस मुहल्ले से गुजरा शहर का मुख्य नाला पूरी तरह लबालब हो गया है। इससे मकानों के गिरने का खतरा मंडरा रहा है।

यूपी के इस जिले में आंधी-तूफान का अलर्ट आते ही दहशत, मकान खाली कर भागने लगे लोग

यूपी में मौसम अजब-गजब ही रंग दिखा रहा है। कभी भीषण गर्मी तो कभी बारिश के साथ आंधी-तूफान ने लोगों को परेशान कर दिया है। आंधी-तूफान ने न सिर्फ गांवों में किसानों की मुसीबत बढ़ाई है, शहरों में भी हालत खराब है। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में फिर से आंधी-तूफान का अलर्ट आया है। अलर्ट आते ही यहां के मोहल्ला पुरानी आबकारी रामलीला टिल्ला पर दहशत फैल गई है। लोग घर खाली कर भाग रहे है। लोगों में फैली दहशत को देखते हुए प्रशासन ने ईओ को मौके पर भेजा है।

दरअसल यहां पर करीब चार माह से नाला खुदा हुआ है। नगर पालिका ने समय रहते नाला निर्माण पूरा नहीं कराया। गुरुवार सुबह बारिश होने पर नाला पानी से पूरी तरह भर गया। इससे नाले किनारे स्थित मकानों के गिरने का खतरा मंडराने लगा है। शाम को मौसम विभाग ने आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया मोहल्ले के लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने मकान गिरने की आशंका में अपने मकान खाली करने शुरू कर दिए। कई परिवारों ने अपने घर का सामान दूसरों के यहां सुरक्षित रखवा दिया है।

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स्थानीय लोगों का कहना है नाला पिछले चार माह से खुदा हुआ है। यहां निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है, जबकि यह शहर का मुख्य नाला है। इस नाले से करीब आधे शहर के पानी की निकासी होती है। पिछले साल यहां कई घरों में पानी भर गया था। इसके बाद ही इस नाले को बनाने का कार्य शुरू किया गया, लेकिन लापरवाही के कारण नाला निर्माण पूरा नहीं हो पाया।

गुरुवार सुबह बारिश होने पर नाला पूरी तरह पानी से भर गया और नाले के किनारे स्थित भवन स्वामियों को मकान गिरने का खतरा उत्पन्न होने लगा। शाम को मौसम विभाग द्वारा मोबाइल फोन पर आंधी-तूफान बारिश का अलर्ट जारी हो गया। मैसेज आने से लोगों में हड़कंप मच गया। मकान गिरने की आशंका में स्थानीय लोगों ने देर शाम ही अपने मकानों को खाली करना शुरू कर दिया।

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मोहल्ला पुरानी आबकारी निवासी हंसराज जैन, रवि कश्यप, प्रमोद शर्मा, इन्द्रसैन गर्ग, नीटू कश्यप, बिट्टू चौधरी द्वारा रात में अपना मकान खाली कर दिया गया। कई लोगों ने केवल जरूरी सामान निकालकर परिवार के साथ कहीं और सहारा ले लिया है।

जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के अनुसार इस मामले की अभी जानकारी हुई है। नगर पालिका ईओ डा. प्रज्ञा सिंह को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नाला निर्माण शीघ्र पूरा कराने को भी कहा गया है।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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