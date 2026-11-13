दुर्गा पूजा और कांवड़ यात्रा का ढोंग बंद करो; सपा सांसद बोले- मंदिर में जल चढ़ाओ

सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने दुर्गा पूजा में प्रतिमा विसर्जन और कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाते हुए इन्हें बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रतिमाएं गंदे नाले में फेंकना ढोंग है और गांव के मंदिर में जल चढ़ाने से ही भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है।

प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी सिंह पटेल का दुर्गा पूजा और कांवड़ यात्रा को लेकर दिया गया बयान चर्चा में है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें सांसद इन दोनों धार्मिक आयोजनों पर सवाल उठाते हुए इन्हें बंद करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसको लेकर बहस शुरू हो गई है। सांसद ने दुर्गा पूजा के दौरान प्रतिमाओं के विसर्जन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोग दुर्गा माता की प्रतिमा खरीदकर घर लाते हैं, एक सप्ताह तक पूजा करते हैं और फिर उसे गंदे नाले में फेंक देते हैं। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा करने से देवी मां आशीर्वाद देंगी या श्राप देंगी? सांसद ने इसे ढोंग बताते हुए ऐसी परंपरा बंद करने की बात कही।

कांवड़ यात्रा पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। सांसद ने कहा कि कांवड़ यात्रा बंद होनी चाहिए। गांव में ही मंदिर मौजूद हैं, जहां भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया जा सकता है। 50-50 किलोमीटर पैदल चलने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि वह अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हैं, भले ही किसी को बुरा लगे।