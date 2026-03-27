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डिप्टी नहीं डिलीवरी चीफ मिनिस्टर बन जाएं, केशव के सिलेंडर भिजवाने वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार

Mar 27, 2026 05:32 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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अखिलेश ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, भाजपाई डिप्टी सीएम के बयान से ये साबित हो गया है कि सिलेंडर की जमाख़ोरी और कालाबाज़ारी भाजपाई ही कर रहे हैं। डिप्टी सीएम का दावा है कि 'जिसके यहाँ सिलेंडर न हो वो हमारे यहाँ सूचना भेज दे, हम सिलेंडर भिजवा देंगे'।

डिप्टी नहीं डिलीवरी चीफ मिनिस्टर बन जाएं, केशव के सिलेंडर भिजवाने वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार

Akhilesh Yadav News: यूपी में एलपीजी सिलेंडर के संकट से जूझ रही प्रदेश जनता के प्रति हमदर्दी जताते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा, केशव मौर्य को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, डिलीवरी चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। डिप्टी सीएम को अपना नम्बर सोशल मीडिया पर जारी करना चाहिए, जिससे आम जनता को सिलेंडर आसानी से मिल सके।

अखिलेश ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, भाजपाई डिप्टी सीएम के बयान से ये साबित हो गया है कि सिलेंडर की जमाख़ोरी और कालाबाज़ारी भाजपाई ही कर रहे हैं। डिप्टी सीएम का दावा है कि 'जिसके यहाँ सिलेंडर न हो वो हमारे यहाँ सूचना भेज दे, हम सिलेंडर भिजवा देंगे'। इस संदर्भ में आग्रह है कि वो अपना फोन नंबर सोशल मीडिया पर डाल दें या अपने घर, कार्यालय या फिर सीधे अपने जमाख़ोरीवाले अंडरग्राउंड गोदाम का पता ही दे दें।

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दाम बढ़ाकर कमाया जा रहा मुनाफा

सपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आपदा में अवसर की नीति के तहत कृत्रिम संकट पैदा कर कालाबाज़ारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनका आरोप है कि पहले कमी का माहौल बनाया जाता है, फिर दाम बढ़ाकर मुनाफा कमाया जाता है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि इस स्थिति से आम जनता में नाराजगी बढ़ रही है और लोग सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल स्थिति सुधारने और आम लोगों को राहत देने की मांग की है।

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क्या बोले थे केशव मौर्य

डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा था कि अगर किसी के पास सिलेंडर नहीं है, तो वे उनके कार्यालय को सूचित करें, सिलेंडर भिजवाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि संकट के समय भाजपा कार्यकर्ता जनता की मदद के लिए सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों के बावजूद पार्टी के लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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