ग्राम समाज की जमीन का सीमांकन करने पहुंची राजस्व टीम पर पथराव, कानूनगो समेत कई घायल
प्रयागराज के उतरांव थाना क्षेत्र में ग्राम समाज की जमीन का सीमांकन करने पहुंची राजस्व टीम पर हमला किया गया। उपद्रवियों ने अचानक पथराव कर दिया। वहीं, कानूनगो व तीनों लेखपाल ने किसी तरह दुकान में छिपकर जान बचाई।
UP News: यूपी के प्रयागराज के उतरांव थाना क्षेत्र के कुलमा गांव में सोमवार को ग्राम समाज की जमीन का सीमांकन करने पहुंची राजस्व टीम पर हमला किया गया। दर्जनों की संख्या में उपद्रवियों ने अचानक पथराव कर दिया। कानूनगो व तीनों लेखपाल ने किसी तरह दुकान में छिपकर जान बचाई। हमले की जानकारी होते ही एसीपी हंडिया समेत कई थाने की फोर्स पहुंची और हल्का बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ा। हमले में दंपती समेत दो लेखपाल घायल हुए हैं। पुलिस हमलावरों की तलाश में दबिश दे रही है।
कुलमा गांव में ग्राम समाज की करीब सात बिस्वा जमीन का लंबे समय से चकबंदी सीओ के कोर्ट में विवाद विचाराधीन है। बताया गया कि इसी जमीन पर आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण प्रस्तावित है। बीडीओ सैदाबाद के निर्देश पर सोमवार को हल्का लेखपाल अरविंद के साथ लेखपाल अजय व शिवकुमार और कानूनगो ओमप्रकाश शुक्ला जमीन का सीमांकन करने पहुंचे। राजस्व टीम जमीन का सीमांकन कर शाम करीब सात बजे वापस लौटने लगी। आरोप है कि दर्जनों की संख्या में उपद्रवियों ने अचानक पथराव कर दिया। जिस पर कानूनगो और लेखपाल सड़क किनारे एक दुकान में घुस गए और शटर गिराकर अपनी जान बचाई।
फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे एसीपी
घटना की जानकारी होते ही एसीपी हंडिया शेषधर पांडेय और हंडिया, उतरांव समेत आसपास के थानों की फोर्स पहुंची। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर घायल लेखपाल अजय व अरविंद और दंपती राहुल व सीमा को सीएचसी सैदाबाद भेजा। जहां हालत चिंताजनक देख डॉक्टरों ने लेखपाल अजय और दंपती राहुल व सीमा को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इधर, घटना की जानकारी होने पर एसडीएम आकांक्षा सिंह ने भी सीएचसी पहुंचकर जानकारी ली। पुलिस हमलावरों की तलाश में दबिश देने में जुटी है।
आरोपितों पर की जाएगी कार्रवाई
इस मामले में एसडीएम आकांक्षा सिंह ने बताया कि ब्लॉक प्रशासन की ओर से राजस्व टीम को सीमांकन के लिए भेजा गया था। पूरे मामले की जांच की जाएगी। दोनों पक्ष को अभिलेखों के साथ बुलाया गया है। वहीं, एसीपी शेषधर पांडेय का कहना है कि राजस्व टीम पर सीमांकन के दौरान कुछ लोगों द्वारा हमला किए जाने की शिकायत मिली है। घायल लेखपाल की ओर से तहरीर मिली है। पथराव व मारपीट करने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।
ग्राम प्रधान समर्थकों पर लगाए आरोप
इधर, जमीन पर दावा करने वाली फूला देवी पत्नी भगवानदास ने ग्राम प्रधान समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फूला देवी ने बताया कि जमीन का विवाद कोर्ट में विचाराधीन है लेकिन, ग्राम प्रधान की शह पर जमीन का जबरन सीमांकन कराया जा रहा था। इसका विरोध करने पर प्रधान समर्थकों ने उनके बेटे व बहू पर हमलाकर घायल कर दिया। उन्होंने उच्चाधिकारियों से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें