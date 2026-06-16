ग्राम समाज की जमीन का सीमांकन करने पहुंची राजस्व टीम पर पथराव, कानूनगो समेत कई घायल

प्रयागराज के उतरांव थाना क्षेत्र में ग्राम समाज की जमीन का सीमांकन करने पहुंची राजस्व टीम पर हमला किया गया। उपद्रवियों ने अचानक पथराव कर दिया। वहीं, कानूनगो व तीनों लेखपाल ने किसी तरह दुकान में छिपकर जान बचाई।

UP News: यूपी के प्रयागराज के उतरांव थाना क्षेत्र के कुलमा गांव में सोमवार को ग्राम समाज की जमीन का सीमांकन करने पहुंची राजस्व टीम पर हमला किया गया। दर्जनों की संख्या में उपद्रवियों ने अचानक पथराव कर दिया। कानूनगो व तीनों लेखपाल ने किसी तरह दुकान में छिपकर जान बचाई। हमले की जानकारी होते ही एसीपी हंडिया समेत कई थाने की फोर्स पहुंची और हल्का बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ा। हमले में दंपती समेत दो लेखपाल घायल हुए हैं। पुलिस हमलावरों की तलाश में दबिश दे रही है।

कुलमा गांव में ग्राम समाज की करीब सात बिस्वा जमीन का लंबे समय से चकबंदी सीओ के कोर्ट में विवाद विचाराधीन है। बताया गया कि इसी जमीन पर आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण प्रस्तावित है। बीडीओ सैदाबाद के निर्देश पर सोमवार को हल्का लेखपाल अरविंद के साथ लेखपाल अजय व शिवकुमार और कानूनगो ओमप्रकाश शुक्ला जमीन का सीमांकन करने पहुंचे। राजस्व टीम जमीन का सीमांकन कर शाम करीब सात बजे वापस लौटने लगी। आरोप है कि दर्जनों की संख्या में उपद्रवियों ने अचानक पथराव कर दिया। जिस पर कानूनगो और लेखपाल सड़क किनारे एक दुकान में घुस गए और शटर गिराकर अपनी जान बचाई।

फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे एसीपी घटना की जानकारी होते ही एसीपी हंडिया शेषधर पांडेय और हंडिया, उतरांव समेत आसपास के थानों की फोर्स पहुंची। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर घायल लेखपाल अजय व अरविंद और दंपती राहुल व सीमा को सीएचसी सैदाबाद भेजा। जहां हालत चिंताजनक देख डॉक्टरों ने लेखपाल अजय और दंपती राहुल व सीमा को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इधर, घटना की जानकारी होने पर एसडीएम आकांक्षा सिंह ने भी सीएचसी पहुंचकर जानकारी ली। पुलिस हमलावरों की तलाश में दबिश देने में जुटी है।

आरोपितों पर की जाएगी कार्रवाई इस मामले में एसडीएम आकांक्षा सिंह ने बताया कि ब्लॉक प्रशासन की ओर से राजस्व टीम को सीमांकन के लिए भेजा गया था। पूरे मामले की जांच की जाएगी। दोनों पक्ष को अभिलेखों के साथ बुलाया गया है। वहीं, एसीपी शेषधर पांडेय का कहना है कि राजस्व टीम पर सीमांकन के दौरान कुछ लोगों द्वारा हमला किए जाने की शिकायत मिली है। घायल लेखपाल की ओर से तहरीर मिली है। पथराव व मारपीट करने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।