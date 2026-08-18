वंदे भारत पर अचानक चले पत्थर, अलग-अलग बोगियों के 6 शीशे टूटे; कौन था वो काली टीशर्ट वाला?

ट्रेन के ई-1 कोच में सफर कर रहे यात्री अरविंद राठौड़ ने बताया कि अचानक तेज धमाका हुआ और कोच का शीशा चकनाचूर हो गया। शीशे के टुकड़े उनकी ओर आने लगे। उनका कहना था कि पर्दा नहीं होता तो उन्हें चोट लग सकती थी। सूचना मिलते ही प्रयाग स्टेशन पोस्ट पर तैनात आरपीएफ की टीम सक्रिय हुई और जांच शुरू कर दी।

गोरखपुर से प्रयागराज आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस (22549) पर मंगलवार दोपहर अचानक पत्थर चलने लगे। ये पत्थर तब चले जब वंदे भारत एक्सप्रेस प्रयागराज में प्रवेश कर रही थी। लोको पायलट ने एक काली टीशर्ट वाले को पथराव करते देखा। प्रयागराज के फाफामऊ रेलवे पुल पार करने के बाद ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई, तभी अचानक पथराव शुरू हो गया। हमले में ट्रेन के कई बोगियों के छह शीशे टूट गए। तेज आवाज के साथ शीशे टूटने से यात्रियों में अफरातफरी मच गई। काफी देर तक उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ट्रेन पर पत्थर कौन फेंक रहा है।

ट्रेन के ई-1 कोच में सफर कर रहे यात्री अरविंद राठौड़ ने बताया कि अचानक तेज धमाका हुआ और कोच का शीशा चकनाचूर हो गया। शीशे के टुकड़े उनकी ओर आने लगे। उनका कहना था कि पर्दा नहीं होता तो उन्हें चोट लग सकती थी। इसके अलावा ई-2, सी-7, सी-8, सी-9, सी-2 और सी-10 के मध्य पिलर ग्लास और सी-5 के दरवाजे का कांच चटक गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रयाग स्टेशन पोस्ट पर तैनात आरपीएफ की टीम सक्रिय हुई और जांच शुरू कर दी। आरपीएफ का कहना है कि जल्द ही पत्थर फेंकने वाले को पकड़ लिया जाएगा।

इस प्रकरण में लोको पायलट अखिलेश दीक्षित ने रेलवे अफसरों को बताया कि लगभग 40 वर्ष का एक व्यक्ति ब्लैक टी-शर्ट पहने हुए गाड़ी पर लगातार पत्थर मार रहा था। जैसे ही ट्रेन वहां खड़ी हुई, वह तुरंत वहां से भाग निकला। आरपीएफ पहुंची लेकिन आरोपी पकड़ा नहीं गया। प्रयाग आरपीएफ इंस्पेक्टर रविभूषण सिंह ने बताया कि अज्ञात हमलावर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस में लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान की जा रही है। इससे पूर्व में भी गोरखपुर वंदे भारत पर पथराव की घटना हो चुकी है।