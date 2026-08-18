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वंदे भारत पर अचानक चले पत्थर, अलग-अलग बोगियों के 6 शीशे टूटे; कौन था वो काली टीशर्ट वाला?

By Ajay Singh
वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
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ट्रेन के ई-1 कोच में सफर कर रहे यात्री अरविंद राठौड़ ने बताया कि अचानक तेज धमाका हुआ और कोच का शीशा चकनाचूर हो गया। शीशे के टुकड़े उनकी ओर आने लगे। उनका कहना था कि पर्दा नहीं होता तो उन्हें चोट लग सकती थी। सूचना मिलते ही प्रयाग स्टेशन पोस्ट पर तैनात आरपीएफ की टीम सक्रिय हुई और जांच शुरू कर दी।

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वंदे भारत पर अचानक चले पत्थर, अलग-अलग बोगियों के 6 शीशे टूटे

गोरखपुर से प्रयागराज आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस (22549) पर मंगलवार दोपहर अचानक पत्थर चलने लगे। ये पत्थर तब चले जब वंदे भारत एक्सप्रेस प्रयागराज में प्रवेश कर रही थी। लोको पायलट ने एक काली टीशर्ट वाले को पथराव करते देखा। प्रयागराज के फाफामऊ रेलवे पुल पार करने के बाद ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई, तभी अचानक पथराव शुरू हो गया। हमले में ट्रेन के कई बोगियों के छह शीशे टूट गए। तेज आवाज के साथ शीशे टूटने से यात्रियों में अफरातफरी मच गई। काफी देर तक उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ट्रेन पर पत्थर कौन फेंक रहा है।

ट्रेन के ई-1 कोच में सफर कर रहे यात्री अरविंद राठौड़ ने बताया कि अचानक तेज धमाका हुआ और कोच का शीशा चकनाचूर हो गया। शीशे के टुकड़े उनकी ओर आने लगे। उनका कहना था कि पर्दा नहीं होता तो उन्हें चोट लग सकती थी। इसके अलावा ई-2, सी-7, सी-8, सी-9, सी-2 और सी-10 के मध्य पिलर ग्लास और सी-5 के दरवाजे का कांच चटक गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रयाग स्टेशन पोस्ट पर तैनात आरपीएफ की टीम सक्रिय हुई और जांच शुरू कर दी। आरपीएफ का कहना है कि जल्द ही पत्थर फेंकने वाले को पकड़ लिया जाएगा।

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इस प्रकरण में लोको पायलट अखिलेश दीक्षित ने रेलवे अफसरों को बताया कि लगभग 40 वर्ष का एक व्यक्ति ब्लैक टी-शर्ट पहने हुए गाड़ी पर लगातार पत्थर मार रहा था। जैसे ही ट्रेन वहां खड़ी हुई, वह तुरंत वहां से भाग निकला। आरपीएफ पहुंची लेकिन आरोपी पकड़ा नहीं गया। प्रयाग आरपीएफ इंस्पेक्टर रविभूषण सिंह ने बताया कि अज्ञात हमलावर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस में लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान की जा रही है। इससे पूर्व में भी गोरखपुर वंदे भारत पर पथराव की घटना हो चुकी है।

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मालगाड़ी पर पथराव में चार छात्र गए थे जेल

वहीं प्रयागराज के अलोपीबाग में बीते 18 जुलाई को चार छात्रों ने एक मालगाड़ी पर पथराव किया था। उनका वीडियो वायरल होने पर आरपीएफ रामबाग ने फोटो से पहचान की। इसके बाद अंकुश यादव, विशेष यदुवंशी, प्रणव केसरी और कार्तिकेय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब एक बार फिर गोरखपुर-प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की सूचना सामने आई तो आरपीएफ ने इसकी जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं, पथराव के समय ट्रेन में मौजूद रहे यात्री कह रहे हैं कि ऐसा करने वाले शख्स को जल्द से जल्द पकड़कर उसके ऐसा करने की वजह का पता लगाया जाना चाहिए। ट्रेन पर पत्थर मारे जाने से शीशे चटके और इससे यात्री घायल हो सकते थे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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