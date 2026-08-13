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गेहूं के आटे में पत्थर का पाउडर; रोटी खाने से पहले 10 बार सोचेंगे! FSDA ने फ्लोर मिल पर जड़ा ताला

By sandeep
हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, आगरा
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आगरा के फतेहपुर सीकरी में एफएसडीए ने समृद्धि फ्लोर मिल पर छापा मारकर आटे में मिलाने के लिए रखी 1800 किलो सेलखड़ी और 13.5 कुंतल आटा बरामद किया। मिल तीन ब्रांड के नाम से आटा बेच रही थी। टीम ने फैक्ट्री सील कर नमूने जांच को भेजे और एफआईआर की तैयारी की।

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आगरा में आटे में सेलखड़ी (मुलायम सफेद पत्थर का पाउडर) मिलाकर लोगों को जहर बेचा जा रहा था। बुधवार को एफएसडीए की टीम ने फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में समृद्धि फ्लोर मिल पर छापा मारा तो मिलावट की जानकारी हुई। मौके से एफएसडीए की टीम को 1800 किलोग्राम सेलखड़ी एवं 13.5 कुंतल आटा मिला। टीम ने बरामद माल को सीज कर समृद्धि फ्लोर मिल पर ताला लगा दिया। मौके से लिए नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। एफएसडीए के सहा. आयुक्त खाद्य-2 महेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि एफएसडीए की टीम ने आटा व मैदा के खिलाफ चल रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत बुधवार को एक गुप्त सूचना पर फतेहपुर सीकरी में जौतना डाबर रोड स्थित समृद्धि फ्लोर मिल पर औचक छापेमारी की। छापे में गेहूं के आटे में भारी मात्रा में सेलखड़ी (सफेद पत्थर का पाउडर) मिलाने का सनसनीखेज भंडाफोड़ हुआ। टीम ने मौके से 1800 किलो सेलखड़ी और 13.5 कुंतल आटा मिला। छापेमारी के दौरान मौके पर मिल संचालक अमित कुमार मौजूद था। जांच में सामने आया कि यह फर्म केवल मसालों के व्यापारिक लाइसेंस पर अवैध रूप से आटे का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही थी।

तीन बड़े ब्रांड के नाम से बेच रहे थे आटा

फ्लोर मिल बाजार में आटा चमकाने और उसका वजन बढ़ाने के लिए सेलखड़ी पाउडर मिलाया जा रहा था। मिलावटी आटे को बाजार में तीन अलग-अलग लोकप्रिय नामों से बेचा जा रहा था। इनमें समृद्धि ब्रांड आटा, उत्तम ब्रांड आटा, श्याम भोग चक्की फ्रेश आटा के नाम से बेचा जा रहा था। महेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता और उनकी टीम ने मिलावट और अवैध निर्माण को देखते हुए तुरंत फैक्ट्री का कामकाज बंद करवा दिया। आटा बनाने वाली सभी मशीनों और स्टॉक को सील कर दिया गया है। मिल संचालक के खिलाफ फतेहपुर सीकरी थाने में एफआईआर के लिए तहरीर दी गई है।

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मैनपुरी में भी पकड़ी गई थी मिलावट

मैनपुरी के ज्योति खुड़िया इलाके में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चल रही एक आटा मिल पर कुछ दिन पहले कार्रवाई हुई थी। एफएसडीए ने फैक्ट्री से 43 बोरियां (लगभग 2,150 किलो) टेलकम/ सेलखड़ी पाउडर और 1500 किलो तैयार मिलावटी आटा जब्त किया था। एक मामला कुछ दिन पहले फिरोजाबाद में भी सामने आया था।

टीम ने कई सैंपल लेकर जांच को भेजे

मौके से एफएसडीए की टीम ने समृद्धि ब्रांड आटा, उत्तम ब्रांड आटा, श्याम भोग चक्की फ्रेश आटा का एक-एक व सेलखड़ी पाउडर का एक नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। महेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रथम द़ृष्टया आटे में सेलखड़ी की मिलावट का मामला नजर आ रहा है। नमूनों की जांच से स्थिति स्पष्ट होगी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार, चन्द्र विजय सिंह, शैलेन्द्र कुमार, आरके निरंजन, अजय कुमार एवं अमिता जिज्ञासु शामिल रहे।

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आटे में क्यों मिलाई जाती है सेलखड़ी

एफएसडीए के लोगों का कहना है कि आटे में सेलखड़ी की मिलावट चमक बढ़ाने के लिए होती है। खराब या घटिया क्वालिटी के गेहूं से बने आटे का रंग सफेद करने के लिए सेलखड़ी मिलाते हैं। इसके साथ ही आटे की कुल मात्रा और वजन को भारी करने के लिए भी इसकी मिलावट होती है।

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