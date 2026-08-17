लखनऊ में डेयरी हटाने के विरोध में पथराव; चौकी इंचार्ज का सिर फटा; नगर निगम की गाड़ियां तोड़ी
लखनऊ के पारा क्षेत्र में अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम की टीम पर रविवार को पथराव कर दिया गया। हमले में कई कर्मचारी घायल हुए, जबकि बुद्धेश्वर चौकी इंचार्ज विनय पटेल का सिर फट गया। सरकारी वाहनों के शीशे भी टूटे। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू की।
लखनऊ में अवैध डेयरियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान रविवार को पारा क्षेत्र में कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम की टीम पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। निगम के कई कर्मचारी घायल हो गए। पथराव में बुद्धेश्वर चौकी इंचार्ज विनय पटेल का भी सिर फट गया। कई सरकारी वाहनों के शीशे टूट गए। मामले में नगर निगम, और चौकी इंचार्ज की ओर से पारा थाने में तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। नगर निगम के पशु कल्याण विभाग द्वारा रविवार को पुलिस बल की मौजूदगी में पारा क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर संचालित डेयरियों को हटाने तथा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही थी। आरोप है कि कार्रवाई का विरोध करते हुए कुछ डेयरी संचालकों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने अचानक नगर निगम की टीम पर पथराव शुरू कर दिया।
तीन सरकारी वाहनों के शीशे टूटे
पथराव इतना तीव्र था कि नगर निगम के तीन सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। नगर निगम के अनुसार वाहन संख्या यूपी 32 डब्ल्यूएन 6007, यूपी 32 टीएन 7337 और यूपी 32 एनएन 2215 के आगे के शीशे टूट गए। वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। सभी कर्मचारी पूरी तरह सन्न रह गए। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने जल्दबाजी में किसी तरह सुरक्षित स्थान पर भागकर खुद को बचाया।
पुराना मुकदमा वापस लेने का बना रहे थे दबाव
विजिलेंस दल के अनुसार आरोपी लल्लन यादव पर 22 जून 2026 को बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपी इसी पुराने केस को वापस लेने और कार्रवाई रोकने के लिए टीम पर अनुचित दबाव बना रहे थे। पारा थाना पुलिस ने विभागीय तहरीर के आधार पर लल्लन यादव, पिंटू यादव और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ।
दोषियों पर कार्रवाई की मांग, दी गई तहरीर
नगर निगम की ओर से अवधेश कुमार ने पारा थाने में लिखित तहरीर देकर घटना की जानकारी दी है। तहरीर में कहा गया है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कर्मचारियों पर हमला करने वाले घोसियों एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए। नगर निगम पशु कल्याण अधिकारी डॉ अभिनव वर्मा का कहना है कि अवैध डेयरियों और सड़क पर घूमने वाले पशुओं के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। साथ ही कर्मचारियों और सरकारी वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस से अतिरिक्त सहयोग मांगा गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पथराव करने वालों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
पथराव में नगर निगम के कई कर्मचारी घायल
लगातार हुए पथराव में नगर निगम के कई कर्मचारियों को चोटें आईं। कर्मचारियों की पीठ और पैरों में गंभीर चोट लगने की जानकारी सामने आई है। घायल कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया। घटना के बाद कुछ समय के लिए अभियान भी प्रभावित रहा। घटना के बाद मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए