दो पक्षों में मारपीट के बाद पथराव, पुलिस ने महिलाओं के बाल पकड़कर खींचे, वीडियो वायरल

संक्षेप: बिजनौर में कोतवाली शहर के दारानगर गंज इलाके में मंगलवार रात दो पक्षों में शराब पीकर कहासुनी के बाद जमकर पथराव हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आधा दर्जन युवकों को हिरासत में लिया।

यूपी के बिजनौर में कोतवाली शहर के दारानगर गंज इलाके में मंगलवार रात दो पक्षों में शराब पीकर कहासुनी के बाद जमकर पथराव हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आधा दर्जन युवकों को हिरासत में लिया। आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने महिलाओं से मारपीट और अभद्रता की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें पुलिसकर्मी महिलाओं को बाल पकड़कर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

शहर कोतवाली के गांव दारानगर गंज में मंगलवार रात अंबेडकर धर्मशाला के पास एक ही बिरादरी के मनोज और कुलदीप शराब पी रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनमें कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मारपीट होने लगी। कुछ ही देर में दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। थाना कोतवाली शहर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामला रुकवाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन युवकों को पकड़कर थाने भेज दिया। इस दौरान पुलिस बल ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियां फटकार दीं।

आरोप है कि पुलिस ने युवती काजल और उसकी मां गीता के साथ अभद्रता की और काजल के बाल पकड़कर खींचे। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक महिला को बाल पकड़कर खींचते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। वीडियो में आसपास के लोग इसका विरोध करते भी दिखाई देते हैं।