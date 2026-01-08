अस्सी घाट पर चोरी हुआ मोबाइल, लड़की खुद बन गई डिटेक्टिव; ट्रैक कर खोज निकाला अपना फोन

संक्षेप: पुलिस की कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकिता ने अपने दोस्तों की मदद ली और फोन की लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई और फोन की लोकेशन वाराणसी के मडुआडीह इलाके के एक घर में मिली।

उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी के अस्सी घाट पर मोबाइल चोरी की एक घटना ने न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, बल्कि एक युवती के साहस और सूझबूझ की मिसाल भी पेश की। मुंबई की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपना मोबाइल चोरी होने के बाद हार नहीं मानी और खुद ही उसे ट्रैक कर लुटेरों के ठिकाने तक पहुंच गईं। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में स्थानीय पुलिस चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है।

घटना पिछले हफ्ते की है, जब मुंबई के घाटकोपर की रहने वाली अंकिता गुप्ता अपने परिवार के साथ वाराणसी घूमने आई थीं। अस्सी घाट पर भारी भीड़ का फायदा उठाकर एक अज्ञात बदमाश उनके हाथ से मोबाइल छीनकर रफूचक्कर हो गया। अंकिता ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई।

पुलिस की कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकिता ने अपने दोस्तों की मदद ली और फोन की लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई और फोन की लोकेशन वाराणसी के मडुआडीह इलाके के एक घर में मिली। अंकिता ने तुरंत सटीक जानकारी के साथ पुलिस को सूचित किया।

अंकिता द्वारा दी गई टिप के आधार पर पुलिस की एक टीम ने बताए गए स्थान पर छापेमारी की। वहां से न केवल अंकिता का फोन बरामद हुआ, बल्कि पुलिस ने 12 अन्य चोरी के मोबाइल फोन भी जब्त किए। इससे एक बड़े मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश होने की संभावना जताई जा रही है।