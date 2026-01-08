Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsstolen mobile phone was tracked and recovered by owner at Assi Ghat
अस्सी घाट पर चोरी हुआ मोबाइल, लड़की खुद बन गई डिटेक्टिव; ट्रैक कर खोज निकाला अपना फोन

संक्षेप:

Jan 08, 2026 10:14 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी के अस्सी घाट पर मोबाइल चोरी की एक घटना ने न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, बल्कि एक युवती के साहस और सूझबूझ की मिसाल भी पेश की। मुंबई की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपना मोबाइल चोरी होने के बाद हार नहीं मानी और खुद ही उसे ट्रैक कर लुटेरों के ठिकाने तक पहुंच गईं। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में स्थानीय पुलिस चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है।

घटना पिछले हफ्ते की है, जब मुंबई के घाटकोपर की रहने वाली अंकिता गुप्ता अपने परिवार के साथ वाराणसी घूमने आई थीं। अस्सी घाट पर भारी भीड़ का फायदा उठाकर एक अज्ञात बदमाश उनके हाथ से मोबाइल छीनकर रफूचक्कर हो गया। अंकिता ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई।

पुलिस की कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकिता ने अपने दोस्तों की मदद ली और फोन की लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई और फोन की लोकेशन वाराणसी के मडुआडीह इलाके के एक घर में मिली। अंकिता ने तुरंत सटीक जानकारी के साथ पुलिस को सूचित किया।

अंकिता द्वारा दी गई टिप के आधार पर पुलिस की एक टीम ने बताए गए स्थान पर छापेमारी की। वहां से न केवल अंकिता का फोन बरामद हुआ, बल्कि पुलिस ने 12 अन्य चोरी के मोबाइल फोन भी जब्त किए। इससे एक बड़े मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश होने की संभावना जताई जा रही है।

चौकी इंचार्ज पर गिरी गाज

फोन की बरामदगी के बाद, पुलिस उपायुक्त (DCP) गौरव कुमार ने मामले की आंतरिक जांच के आदेश दिए। जांच में पाया गया कि अस्सी पुलिस चौकी के इंचार्ज ने शुरुआत में मामले को गंभीरता से नहीं लिया और लापरवाही बरती। अधिकारियों ने बताया कि कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में 4 जनवरी को चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया।

