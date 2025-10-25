Hindustan Hindi News
शेयर मार्केट कारोबारी ने इंटर की छात्रा को फ्लैट में बुलाकर किया रेप, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

Sat, 25 Oct 2025 07:34 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
Rape in Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक शेयर मार्केट कारोबारी ने इंटर की छात्रा को फ्लैट पर बुलाकर उसके साथ रेप कर दिया। छात्रा से कारोबारी की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। बुधवार को उसे विभूतिखंड डीएलएफ माई पैड में मिलने के लिए बुलाया। उसने छात्रा को कोल्डड्रिंक में नशीला पेय मिलाकर उसे पिला दिया। इसके बाद छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

लखनऊ के विभूतिखंड थाने के इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि आरोपी शेयर मार्केट कारोबारी तौकीर आलम इंदिरानगर सेक्टर-10 का रहने वाला है। जांच में पता चला है कि उसने इंस्टाग्राम पर छात्रा से कुछ महीने पहले दोस्ती की थी। पीड़ित छात्रा लखनऊ के ही आशियाना क्षेत्र की रहने वाली है।

छात्रा का आरोप है कि बुधवार को तौकीर ने उसे फोन कर बहाने से बुलाया। वह उसे विभूतिखंड स्थित डीएलएफ माई पैड ले गया। छात्रा उस पर विश्वास कर फ्लैट में चली गई लेकिन वहां जाने के बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में छात्रा ने सपने में भी नहीं सोचा था।

छात्रा का आरोप है कि तौकीर ने उसे कोल्डड्रिंक के बहाने कोई नशीली चीज दे दी थी। कोल्डड्रिंक पीते ही छात्रा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसके बाद शेयर कारोबारी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। छात्रा का कहना है कि कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ दिए जाने के चलते वह अचेत हो गई थी।

छात्रा की अचेतावस्था का फायदा उठाकर ही तौकीर ने उसके साथ रेप किया। नशीले पदार्थ का असर खत्म होने पर छात्रा ने मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस छात्रा के आरोप सामने आने के बाद इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
