यूपी में बीमारी बांटने वालों पर STF का बड़ा ऐक्शन, एक करोड़ के प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त; दो गिरफ्तार

यूपी में बीमारी बांटने वालों पर STF का बड़ा ऐक्शन, एक करोड़ के प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त; दो गिरफ्तार

संक्षेप: कयूम ने बताया कि वह चीन से कुरियर के जरिए इंजेक्शन बनाने का पाउडर मंगाता था। पहले गाजियाबाद के लोनी कटरा में आता था। वहां से गैंग के जरिए लखनऊ मंगाया जाता था। तैयार इंजेक्शन की सप्लाई कई राज्यों में होती थी। इसके बाद इनकी बिक्री एजेंटों के जरिए डेयरियों, सब्जी की दुकानों और किसानों को की जाती थी।

Mon, 10 Nov 2025 05:35 AMAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के गोमतीनगर के एक मकान में छापा मार ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की बड़े पैमाने पर हो रही तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सरगना समेत दो तस्कर गिरफ्तार किए हैं। यहां महीनों से ऑक्सीटोसिन के जहरीले इंजेक्शन बनाकर बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में तस्करी हो रही थी। गिरोह चीन से पाउडर मंगाकर फिनायल, यूरिया, नमक, विनेगर और रंग मिलाकर इंजेक्शन तैयार कर सप्लाई करते थे। बरामद इंजेक्शन की कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है।

एसटीएफ के डिप्टी एसपी दीपक सिंह के मुताबिक गिरफ्तार तस्करों में बागपत में बड़ौत क्षेत्र के मलकपुर गांव का कयूम अली है। वह यहां बसंतकुंज पीएम आवास में रहता था। उसका साथी मदेयगंज कदम रसूल वार्ड निवासी मोहम्मद इब्राहिम है। जिस मकान में इंजेक्शन बनाए जा रहे थे, वह गौसुल हसन का है। एसटीएफ को गिरोह की जानकारी मिली तो दरोगा हरीश चौहान की टीम लगाई गई। टीम ने मकान ट्रेस किया और रविवार दोपहर छापेमारी कर कयूम और इब्राहिम को धर दबोचा।

कुरियर से मंगाते थे पाउडर

डिप्टी एसपी के मुताबिक कयूम ने बताया कि वह चीन से कुरियर के जरिए इंजेक्शन बनाने का पाउडर मंगाता था। पहले गाजियाबाद के लोनी कटरा में आता था। वहां से गैंग के जरिए लखनऊ मंगाया जाता था।

दुकानों, किसानों को करते थे आपूर्ति

तैयार इंजेक्शन की सप्लाई कई राज्यों में होती थी। इसके बाद इनकी बिक्री एजेंटों के जरिए डेयरियों, सब्जी की दुकानों और किसानों को की जाती थी। इंजेक्शन जानवरों को दूध बढ़ाने के लिए लगाए जाते थे। इसके साथ ही सब्जी की चमक बढ़ाकर उसे ऊंचे दामों पर बेचने के लिए इसी इंजेक्शन के पानी से धोते थे। किसान पेड़ों और सब्जियों में इंजेक्शन लगाते थे।

कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा होता है

डिप्टी एसपी के मुताबिक ऑक्सीटोसीन इंजेक्शन लगे जानवर का दूध पीने और सब्जियां खाने से लोगों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पनपती हैं। इसके अलावा तमाम अन्य तरीके से शरीर को नुकसान होते हैं। बरामद माल का सैम्पल परीक्षण के लिए लैब भेजा गया है।

आरोपियों से पुलिस ने ये सामान बरामद किया

55 लीटर फिनायल, 27 लीटर विनेगर, 1018 शीशी (180 एमएल) आक्सीटोसिन इंजेक्शन, 70 लीटर आक्सीटोसीन (पांच लीटर के 14 गैलन में), 16,500 खाली शीशी, नौ कैप सीलर, 3000 एल्यूमिनियम कैप (नीला कलर), 3000 एल्यूमिनियम पैक (लाल कलर), 2500 रबर कैप, 19 किग्रा नमक, 01 फोन पे स्कैनर, 03 मोबाइल फोन, 790 रुपये नकद।

