केजीएमयू धर्मांतरण केस में STF की रिपोर्ट से सनसनी; 13 डॉक्टरों पर शिकंजा

एसटीएफ की सात पेज की रिपोर्ट में शामिल डॉक्टरों के नामों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट के आधार पर केजीएमयू प्रशासन करीब 13 डॉक्टरों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इन सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच की प्रक्रिया शुरू होगी।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। धर्मांतरण प्रकरण को लेकर एसटीएफ की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद केजीएमयू में सनसनी फैल गई है। सात पेज की रिपोर्ट में शामिल डॉक्टरों के नामों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इनमें कई ऐसे डॉक्टर हैं, जो आज केजीएमयू से बाहर बड़े संस्थानों में अहम पदों पर तैनात हैं। इनमें एक डॉक्टर कुलपति के पद पर भी हैं।

वहीं, कुछ डॉक्टर मौजूदा समय में केजीएमयू में विभागाध्यक्ष हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें अगले एक से दो महीने में विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने वाली है। एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर केजीएमयू प्रशासन करीब 13 डॉक्टरों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इन सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए अगले सप्ताह इमरजेंसी कार्यपरिषद की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कमेटी गठित करने पर फैसला लिया जाएगा।

आरोपी विभागाध्यक्षों की कुर्सी खतरे में मामले की गंभीरता को देखते हुए केजीएमयू प्रशासन एक और अहम मुद्दे पर विचार करेगा। जांच पूरी होने तक आरोपी डॉक्टर विभागाध्यक्ष बने रहेंगे या नहीं? साथ ही वे दूसरी प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालेंगे या नहीं? इस पर भी कार्यपरिषद में निर्णय हो सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में केजीएमयू में कई अहम प्रशासनिक पदों पर बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

केजीएमयू में धर्मांतरण की जड़ें 20 साल पुरानी किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज (केजीएमयू) में लव जिहाद और धर्मांतरण की जड़ें करीब 20 साल पुरानी है। खास बात यह है कि इन जड़ों को संस्थान के कई वर्तमान नामचीन और पूर्व डॉक्टर मजबूती दे रहे थे। शुक्रवार को एसटीएफ की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज खुलासे होने के बाद शनिवार को दिन भर संस्थान में तरह-तरह की चर्चाएं और बैठकें चलती रहीं। संस्थान से जुड़े कई नामचीन लोग सोची समझी साजिश के तहत एक बड़ा धर्मांतरण गिरोह नेटवर्क चला रहे थे। एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि वर्ष 2004 से 2006 के बीच यहां धर्मांतरण गिरोह सक्रिय हुआ। वर्ष 2006-12 के बीच संस्थान में सबसे ज्यादा कन्वर्जन की घटनाएं हुईं। एसटीएफ ने रिपोर्ट नें आगे लिखा कि धर्मांतरण के आरोप में जेल में बंद केजीएमयू के पूर्व रेजिडेंट डॉ. रमीज मलिक आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज (एसएनएमसी) से वर्ष 2012-16 में पढ़ाई कर रहा था। वहां पर उसने इस्लामिक मेडिकोज नाम से ग्रुप बनाया था।

इसमें आगरा से लेकर लखनऊ, पूर्वांचल के कई निजी और सरकारी मेडिकल संस्थानों के नामचीन मुस्लिम डॉक्टरों को जोड़ा गया। इन्होंने एक इस्लामिक बुक के अतिरिक्त मैगजीन भी निकाली। इस्लामिक मेडिकोज द्वारा कॉलेज में आने वाले नये मुस्लिम छात्रों को मजहबी से संगठित और प्रशिक्षित किया जाता है।