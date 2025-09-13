एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग की जांच को पहुंची STF नोएडा, गोल्डी बराड़ गैंग के खंगाल रही तार

रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस की टीमें पोस्ट में शामिल सभी बदमाशों के गैंग के बारे में जानकारी जुटा रही हैं। फायरिंग की घटना के बाद बरेली के एसएसपी ने पांच टीमें लगाकर उन्हें अलग-अलग जिम्मेदारी दी है। इस केस की निगरानी वह खुद कर रहे हैं।

एक्ट्रेस दिशा पाटनी के यूपी के बरेली स्थित घर पर शुक्रवार को भोर में साढ़े तीन बजे गोल्डी बराड़ गैंग के गुर्गों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी थी। इस कांड की जांच के लिए शनिवार को एसटीएफ की नोएडा यूनिट बरेली पहुंच गई है। दिशा के इस घर में उनके रिटायर्ड डीएसपी पिता जगदीश पाटनी और बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी रह रही हैं। शुक्रवार को हुई फायरिंग की गोल्डी बराड़ गैंग के रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली थी। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामला, गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़ा होने के कारण यूपी पुलिस के अलावा अन्य एजेंसियां भी जांच में जुटी हैं।

रोहित गोदारा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस की टीमें पोस्ट में शामिल सभी बदमाशों के गैंग के बारे में जानकारी जुटा रही हैं। एसपी सिटी और एसपी क्राइम के नेतृत्व में हो रही जांच में सबसे पहले पोस्ट किए जाने की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। फायरिंग की घटना के बाद बरेली के एसएसपी ने पांच टीमें लगाकर उन्हें अलग-अलग जिम्मेदारी दी है। इस केस की निगरानी वह खुद कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। मामले में दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

हमले के पीछे क्या है? बता दें कि दिशा पाटनी की बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी ने 29 जुलाई को संत प्रेमानंद और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर महिला को लेकर की गई बयानबाजी के संबंध में टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी और मामला शांत हो गया था। फायरिंग की घटना के बाद कुख्यात अपराधी गोल्डी बराड़ गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर फायरिंग की जिम्मेदारी ली। उसने फेसबुक पर लिखा कि यह हमला दिशा पाटनी की बहन और आर्मी अधिकारी रही मेजर खुशबू द्वारा संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य को लेकर की गई टिप्पणी का बदला है। इसके साथ ही उसने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी ने भी धर्म या संतों के खिलाफ टिप्पणी की तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। हालांकि, गोदारा ने अपनी पोस्ट कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया से डिलीट कर दी थी, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट नोएडा में मीडिया को साझा किया गया।

रेकी के बाद वारदात, रूट में कहीं नहीं उलझे शूटर इस वारदात को अंजाम देने के लिए शूटर्स ने पहले पूरी तरह से रेकी की है। सीसीटीवी से स्पष्ट हुआ है कि दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी के घर तक पहुंचने के लिए शूटर्स को मशक्कत नहीं करनी पड़ी और वारदात के बाद दूसरे रूट से वे आसानी से निकल भी गए। इसी वजह से कहा जा रहा है कि रेकी और रूट प्लान के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसकी एक वजह रोहित गोदारा की पोस्ट भी है, जिसमें दिशा पाटनी के घर का नंबर तक लिखा गया है। पुलिस शूटर्स का रूट पता करने को पुलिस टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करा रही है।

राजस्थान के शूटर होने की जता रहे शंका अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी के घर की गई फायरिंग में राजस्थान के शूटर होने की आशंका जताई जा रही है। इसकी वजह गोल्डी बराड़ गैंग के रोहित गोदारा नाम के फेसबुक अकाउंट की पोस्ट है, जिसे वीरेंद्र चारण व महेंद्र सारण (डेलाणा) को संबोधित करके लिखा गया है।