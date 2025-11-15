यूपी के इस शहर मे 5 डॉक्टरों पर STF की नजर, दिल्ली धमाकों के कई संदिग्ध रडार पर

संक्षेप: सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने और डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले कश्मीरी मूल के छात्रों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली सेल से मिले इनपुट के बाद चार-पांच डॉक्टर सर्विलांस पर लिए गए हैं। एजेंसियों का मानना है कि इनका डॉ. आरिफ से संपर्क था। हालांकि इनके बीच फोन से संपर्क कम हुआ है।

Doctors under surveillance in terror connection: डॉ. शाहीन सईद का कानपुर कनेक्शन मिलने और कार्डियोलॉजी के डॉ. आरिफ की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियों की नजर यहां गड़ गई है। डॉ. आरिफ के संपर्क में रहे कश्मीरी मूल के पांच डॉक्टरों पर एसटीएफ की नजर है। इन्हें लेकर खुफिया जांच जारी है।

सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने और डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले कश्मीरी मूल के छात्रों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली सेल से मिले इनपुट के बाद चार-पांच डॉक्टर सर्विलांस पर लिए गए हैं। एजेंसियों का मानना है कि इन लोगों का डॉ. आरिफ से संपर्क था। हालांकि इनके बीच फोन से संपर्क कम हुआ है। खुफिया एजेंसियां डॉ. आरिफ की चैट खंगाल रही हैं। सूत्र संभावना जता रहे हैं कि एक-दो दिन में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दिल्ली विस्फोट की जांच कर रही स्पेशल सेल ने कानपुर के अशोक नगर में रहने वाले डॉ. आरिफ मीर का इनपुट एसटीएफ को दिया था। एसटीएफ ने डॉ. आरिफ को हिरासत में लिया और दिल्ली स्पेशल सेल को सौंप दिया था।

कानपुर में कश्मीरी मूल के 57 डॉक्टर और छात्र कानपुर में मेडिकल कॉलेज से लेकर अन्य संस्थानों में प्रैक्टिस कर रहे कश्मीरी मूल के डॉक्टरों और छात्रों का डाटा एलआईयू ने जुटाया है।

दिल्ली धमाकों के बाद रामपुर में भी रडार पर आए संदिग्ध चंद गद्दारों की वजह से आतंक के आकाओं के दहशत फैलाने के मंसूबे कामयाब हो जाते हैं। खुफिया तंत्र और सुरक्षा एजेंसियां ऐसे ही गद्दारों का नेटवर्क ध्वस्त करने में जुट गई हैं। दिल्ली में लालकिले के पास हुए धमाकों के बाद से हाई अलर्ट खुफिया तंत्र रामपुर में संदिग्ध खुफिया तंत्र के रडार पर हैं। आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार कासिम और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में गिरफ्तार शहजाद का नेटवर्क खंगाला जा रहा है।

रामपुर ने आतंकी हमले का दर्द सहा है। यहां सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर 31 दिसंबर 2007 की रात में आतंकियों ने हमला कर सात जवानों को शहीद कर दिया था, हमले में एक रिक्शा चालक भी मारा गया था। अब जब आतंकी गतिविधियों, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में यहां के दो युवक गिरफ्तार हुए तो संवेदनशीलता और भी बढ़ गई है। यही वजह है कि दिल्ली में धमाके के बाद खुफिया तंत्र अलर्ट हो गया हैं। इन दोनों के परिजनों-रिश्तेदारों तक की कुंडली खंगाली जा रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला शहजाद किस-किसके संपर्क में था। किन लोगों को वह तस्करी की आड़ में आईएसआई के एजेंट्स से मिलवाता था, इसकी जांच एक बार फिर शुरू हो गई है।