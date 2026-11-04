मॉडल श्रद्धा के मददगार की तलाश में STF की तबाड़तोड़ छापेमारी, क्राइम सीन रीक्रिएशन भी होगा
लखनऊ में कारोबारी शिवा हत्याकांड में आरोपी मॉडल श्रद्धा के मददगार की तलाश में एसटीएफ तबाड़तोड़ छापेमारी कर रही है। एसटीएफ टीम दबिश के साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुचर्चित कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे के मददगार व ड्राइवर आमिर की तलाश में एसटीएफ ने सीतापुर के महमूदाबाद में सोमवार को छापेमारी की। टीम ने पुरानी बाजार स्थित उसके पैतृक आवास में दबिश दी। यहां आसपास के लोगों से पूछताछ कर आमिर के बारे में जानकारी जुटाई गई। वहीं हजरतगंज पुलिस अब प्रागनारायण रोड स्थित श्रद्धा जिस अवधग्रीन अपार्टमेंट में रहती थी। वहां क्राइम सीन रीक्रिएशन कराएगी। इसके लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला को पत्र भेज कर रिमाइंडर भी दे चुकी है। जल्द ही विशेषज्ञों का पैनल गठित होते ही क्राइम सीन रीक्रिएशन कराया जाएगा।
शिवा की हत्या के बाद नौ अक्तूबर की रात आमिर ही श्रद्धा उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को सीतापुर के रास्ते रुपईडीहा लेकर गया था। वहां पार्किंग में कार खड़ी कर तीनों को नेपाल पहुंचाया था। हत्याकांड में मददगार के रूप में आमिर की अहम भूमिका थी। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि आमिर करीब डेढ़ दशक पहले अपने परिवार के साथ महमूदाबाद से लखनऊ चला गया था। वहां वह दुबग्गा क्षेत्र में रहने लगा था।
शिवा शर्मा हत्याकांड में उसकी भूमिका और फरारी के दौरान श्रद्धा की मदद की थी। नेपाल से लेकर सीतापुर और रुपईडीहा के सीसी फुटेज से इसका खुलासा हुआ था। हालांकि, आमिर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जांच के दौरान उनके नेपाल जाने और बाद में कई स्थानों पर ठिकाने बदलने की जानकारी सामने आई।
हत्याकांड के 11 दिन बाद मॉडल श्रद्धा नागपुर से हुई थी गिरफ्तार
करीब 11 दिन तक तलाश के बाद 20 अक्टूबर को यूपी एसटीएफ, लखनऊ पुलिस और नागपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने श्रद्धा, रश्मि और दानिश को नागपुर से गिरफ्तार किया था। 22 अक्तूबर को तीनो को जेल भेजा गया था। इसके बाद जांच टीम फरारी के दौरान मदद करने वाले अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। इसी क्रम में आमिर की तलाश में महमूदाबाद में पूछताछ की गई। सीओ कपूर कुमार ने बताया कि उन्हें इस मामले में एसटीएफ टीम के महमूदाबाद आने की जानकारी नहीं है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें