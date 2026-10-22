मॉडल श्रद्धा दुबे को लेकर लखनऊ पहुंची एसटीएफ, खींचते हुए थाने में एंट्री, आगे क्या तैयारी?
कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को लेकर एसटीएफ गुरुवार की सुबह लखनऊ पहुंच गई। यहां हजरतगंज थाने में तीनों को लाकर पूछताछ हो रही है।
कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे को लेकर एसटीएफ गुरुवार की सुबह लखनऊ पहुंच गई। पुलिस ने मंगलवार को श्रद्धा के साथ ही मामले में आरोपी उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को नागपुर से गिरफ्तार किया था। यहां सबसे पहले उसे हजरतगंज थाने में लाया गया। मीडिया के कैमरों से बचाने के लिए गाड़ी से उतारते ही तीनों को खींचते हुए थाने के अंदर लाया गया। तीनों के चेहरे भी पहले ही नकाब और रुमाल से ढंके रखे गए। यहां से अब तीनों को एसटीएफ लखनऊ पुलिस के हवाले कर देगी। थाने में पुलिस की पूछताछ के बाद पहले मेडिकल और उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। माना जा रहा है कि शिवा की मौत से जुड़े सबूतों को जुटाने और पूछताछ के लिए तीनों को रिमांड पर भी पुलिस ले सकती है।
शिवा शर्मा की नौ अक्टूबर को श्रद्धा दुबे के चौथी मंजिल पर स्थित फ्लैट से गिरकर मौत हो गई थी। शिवा की मां ने श्रद्धा दुबे, उसकी बहन समेत चार लोगों पर बेटे को नीचे फेंककर हत्या का आरोप लगाया था। एफआईआर दर्ज होते ही श्रद्धा फरार हो गई थी। पुलिस उसके पीछे लगी तो कई सनसनीखेज खुलासे होने लगे। कुछ ऐसे वीडियो और ऑडियो सामने आए जिसने श्रद्धा की कारस्तानियों का खुलासा किया। श्रद्धा की गिरफ्तारी के लिए पहले 25 फिर 50 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया। अंततः वारदात के 12वें दिन 20 अक्टूबर को नागपुर में वह एसटीएफ के हाथ लगी।
मेडिकल और कोर्ट में पेशी की तैयारी
हजरतगंज पुलिस अब तीनों को अपने हिरासत में लेने के साथ मेडिकल कराएगी। झलकारी बाई हास्पिटल में तीनों के मेडिकल की बात कही जा रही है। वहां से प्रक्रिया पूरी होने पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। नागपुर कोर्ट ने 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी है। ऐसे में उससे पहले पेश किया जाना जरूरी है। अगर पुलिस कोर्ट में श्रद्धा की कस्टडी मांगती है और उसे मिल जाती है तो कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।
शिवा की मौत से जु़ड़े सवाल और मददगारों की तलाश
पुलिस को श्रद्धा से शिवा शर्मा की मौत से जुड़े सवाल का जवाब चाहिए। इसके साथ ही उससे जुड़े सबूतों को भी जुटाएगी। गिरते समय शिवा शर्मा के केवल अंडरवियर में होना, चेहरे पर लिपस्टिक, शरीर पर सिगरेट से दागने के निशान ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब खोजने की कोशिश पुलिस करेगी। इसके साथ ही फरारी के दौरान उसकी मदद करने वालों की लिस्ट भी तैयार हुई है। श्रद्धा ने इस दौरान जारी किए वीडियो में जिन लोगों का नाम लिया है, उन पर भी पुलिस की नजरें हैं। गवाही और वारदात से कड़ी जोड़ने के लिए उनको भी शिकंजे में लेने की कोशिश होगी।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।