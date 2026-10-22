मॉडल श्रद्धा दुबे को लेकर लखनऊ पहुंची एसटीएफ, खींचते हुए थाने में एंट्री, आगे क्या तैयारी?

कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को लेकर एसटीएफ गुरुवार की सुबह लखनऊ पहुंच गई। यहां हजरतगंज थाने में तीनों को लाकर पूछताछ हो रही है।

कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे को लेकर एसटीएफ गुरुवार की सुबह लखनऊ पहुंच गई। पुलिस ने मंगलवार को श्रद्धा के साथ ही मामले में आरोपी उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को नागपुर से गिरफ्तार किया था। यहां सबसे पहले उसे हजरतगंज थाने में लाया गया। मीडिया के कैमरों से बचाने के लिए गाड़ी से उतारते ही तीनों को खींचते हुए थाने के अंदर लाया गया। तीनों के चेहरे भी पहले ही नकाब और रुमाल से ढंके रखे गए। यहां से अब तीनों को एसटीएफ लखनऊ पुलिस के हवाले कर देगी। थाने में पुलिस की पूछताछ के बाद पहले मेडिकल और उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। माना जा रहा है कि शिवा की मौत से जुड़े सबूतों को जुटाने और पूछताछ के लिए तीनों को रिमांड पर भी पुलिस ले सकती है।

शिवा शर्मा की नौ अक्टूबर को श्रद्धा दुबे के चौथी मंजिल पर स्थित फ्लैट से गिरकर मौत हो गई थी। शिवा की मां ने श्रद्धा दुबे, उसकी बहन समेत चार लोगों पर बेटे को नीचे फेंककर हत्या का आरोप लगाया था। एफआईआर दर्ज होते ही श्रद्धा फरार हो गई थी। पुलिस उसके पीछे लगी तो कई सनसनीखेज खुलासे होने लगे। कुछ ऐसे वीडियो और ऑडियो सामने आए जिसने श्रद्धा की कारस्तानियों का खुलासा किया। श्रद्धा की गिरफ्तारी के लिए पहले 25 फिर 50 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया। अंततः वारदात के 12वें दिन 20 अक्टूबर को नागपुर में वह एसटीएफ के हाथ लगी।

मेडिकल और कोर्ट में पेशी की तैयारी हजरतगंज पुलिस अब तीनों को अपने हिरासत में लेने के साथ मेडिकल कराएगी। झलकारी बाई हास्पिटल में तीनों के मेडिकल की बात कही जा रही है। वहां से प्रक्रिया पूरी होने पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। नागपुर कोर्ट ने 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी है। ऐसे में उससे पहले पेश किया जाना जरूरी है। अगर पुलिस कोर्ट में श्रद्धा की कस्टडी मांगती है और उसे मिल जाती है तो कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।