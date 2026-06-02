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सौतेले बेटे ने पिता की गर्दन काटकर की हत्या, गड्ढे में दबाया धड़, रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में रोंगटे खड़े कर देने वाले वारदात का खुलासा हुआ है। सौतेले बेटे ने पिता की गर्दन काटकर की हत्या कर दी है। पुलिस ने सोमवार देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार एक आरोपी की निशानदेही पर धड़ को बरामद कर लिया।

सौतेले बेटे ने पिता की गर्दन काटकर की हत्या, गड्ढे में दबाया धड़, रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा

यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बेहड़ा अस्सा निवासी विकसित उर्फ रॉकी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रॉकी के सौतेले बेटे ने साथियों के साथ मिलकर रॉकी का अपहरण किया और बड़ौत ले जाकर कमरे में बंद कर उसकी पिटाई की। उसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी शव को स्कार्पियो कार में रखकर गंगा बैराज पहुंचे लेकिन आवाजाही होने के कारण शव लेकर गांव कादीपुर के जंगल में पहुंचे। आरोपियों ने खेत में रॉकी की गर्दन काटकर धड़ को गड्ढा खोदकर दबा दिया। पुलिस ने सोमवार देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार एक आरोपी की निशानदेही पर धड़ को बरामद कर लिया। मामले में पत्नी व अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मूलरूप से गांव बेहड़ा अस्सा, हाल पता भोपा के मोहल्ला हरिकुंज कॉलोनी निवासी विकसित उर्फ रॉकी 18 मई को अपनी दूसरी पत्नी रेणू के साथ ऋषिकेश कोर्ट में मारपीट के मामले में वारंट पर पेश होने गया था। रास्ते में उसके सौतेले बेटे बादल ने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया। आरोपी उसे लेकर बड़ौत पहुंचे। मारपीट के बाद बादल ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी अगले दिन शव को स्कार्पियो कार में रखकर गंगा बैराज पहुंचे। दिन निकलने के कारण आवाजाही हो गई और आरोपी, शव को गंगा बैराज में नहीं फेंक सके। उसके बाद आरोपी शव को लेकर कादीपुर के जंगल में आ गए।

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आरोपी बादल ने साथी शुभम निवासी मलपुर के खेत में शव को रखकर पहले धड़ से गर्दन को अलग कर दिया, ताकि उसकी पहचान नहीं हो सके। उसके बाद मोंटी, शुभम व बादल ने मिलकर गड्ढा खोदा और धड़ को दबा दिया। गड्ढे में नमक भी डाला गया। उसके बाद आरोपियों ने गर्दन को पॉलीथिन में बंद कर गंगनहर में फेंक दिया। पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार मोंटी की निशानदेही पर धड़ को बरामद कर लिया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने व शरीर पर चोट के निशानों की पुष्टि हुई है।

पत्नी के साथ घर से निकला था रॉकी

रॉकी पहली पत्नी से तलाक के बाद बागपत के एक कार शोरूम में काम करने लगा था। यहां उसकी मुलाकात रेणू निवासी बावली बागपत से हुई। रेणू के पति ने आत्महत्या कर ली थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने पर 2019 में दोनों ने शादी कर ली। आरोपी बादल रेणू के पहले पति का बेटा है। रॉकी 18 मई को पत्नी रेणू के साथ घर से निकला था। उसी शाम उसकी फोन पर अपनी मां से बात हुई थी, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। शुरुआत में रेणू परिवार व पुलिस को गुमराह करती रही। उसके बाद 26 मई को बेटे बादल व पुत्रवधु निशा को साथ लेकर घर से चली गई, जिसके बाद पुलिस को उस पर शक हो गया।

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सौतेले बेटे ने रची थी वारदात की साजिश

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि रॉकी के सौतेले बेटे ने पूरी वारदात की साजिश रची। सौतेला बेटा रॉकी को पंसद नहीं करता था। उसे उसकी मां रेणू के बीच उसके संबंध पंसद नहीं थे। इसके अलावा प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद था, क्योंकि उसकी मां के नाम पर काफी संपत्ति थी। रॉकी संपत्ति को काफी खर्च कर रहा था। इसके साथ रॉकी से उसकी मां को दूसरी संतान होने पर उसे संपत्ति बंटवारे का डर था। इसी कारण उसने वारदात की प्लानिंग की ताकि रॉकी को रास्ते से हटाया जा सके। बड़ौत में घटनास्थल पर गोली मारने के बाद फिनाइल डालकर साक्ष्य मिटाए गए थे। पुलिस फरार आरोपी रेणू, उसके बेटे बादल, निशा व शुभम की तलाश कर रही है।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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