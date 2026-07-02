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गांव से निकलकर पहली बार शहर देखा; यूपी पुलिस ने महिलाओं की मुराद पूरी की, वाराणसी घुमाया

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, वारणसी
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मिशन शक्ति 5.0 के तहत चंदौली पुलिस ने पण्डी गांव के 50 ग्रामीणों को पहली बार वाराणसी भ्रमण कराया। महिलाओं ने काशी विश्वनाथ समेत प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए, मॉल देखा और शहरी जीवन का अनुभव लिया। पहल का उद्देश्य ग्रामीणों में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करना था।

गांव से निकलकर पहली बार शहर देखा; यूपी पुलिस ने महिलाओं की मुराद पूरी की, वाराणसी घुमाया

यूपी सरकार के 'मिशन शक्ति 5.0' अभियान के तहत चंदौली पुलिस ने एक अनूठी पहल करते हुए सुदूर पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों को पहली बार वाराणसी शहर का भ्रमण कराया। इस यात्रा के दौरान ग्रामीणों को काशी विश्वनाथ मंदिर सहित कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए गए। खास बात यह रही कि इस दल में शामिल अधिकांश महिलाओं ने अपने जीवन में पहली बार किसी शहर की यात्रा की। इस पहल की शुरुआत 15 जून 2026 को हुई, जब वाराणसी रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) वैभव कृष्ण ने चंदौली जिले के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित पण्डी गांव का दौरा किया। करीब 80 कच्चे मकानों वाले इस गांव में उन्होंने ग्रामीण महिलाओं से बातचीत की। बातचीत के दौरान महिलाओं ने बताया कि उन्होंने आज तक कभी किसी शहर को नहीं देखा है। जब डीआईजी ने उनसे पूछा कि क्या वे वाराणसी जाकर बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करना चाहेंगी, तो सभी महिलाओं ने खुशी-खुशी अपनी इच्छा जताई।

महिलाओं ने गांव से निकलकर पहली बार शहर देखा

ग्रामीणों की इस इच्छा को देखते हुए डीआईजी ने मौके पर ही पुलिस अधीक्षक (एसपी) चंदौली आकाश पटेल को मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत गांव के लोगों के लिए वाराणसी भ्रमण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके बाद 29 जून 2026 को चंदौली पुलिस ने 40 महिलाओं और 10 पुरुषों और बच्चों को पुलिस बस के माध्यम से वाराणसी ले जाकर शहर का भ्रमण कराया। इस दौरान सभी महिलीओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर, विशालाक्षी शक्तिपीठ, दुर्गाकुंड मंदिर और संकटमोचन मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इसके अलावा उन्हें एक एसी रेस्टोरेंट में भोजन कराया गया। ग्रामीणों को आधुनिक शहरी जीवन से परिचित कराने के उद्देश्य से जेएचवी मॉल और वाराणसी कैंट क्षेत्र का भी भ्रमण कराया गया, जहां उन्होंने पहली बार मॉल, एस्केलेटर और लिफ्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं का अनुभव किया।

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पुलिस की अनोखी पहल का आभार जताया

पुलिस के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य सुदूर पहाड़ी क्षेत्र के लोगों, विशेषकर महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना, सकारात्मक सोच विकसित करना और उन्हें आधुनिक जीवन में उपलब्ध अवसरों से परिचित कराना था। यह कार्यक्रम मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। दल में शामिल एक महिला ने कहा कि उन्होंने पहली बार शहर देखा और बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। मंदिर में मिले सम्मान और वाराणसी के विकास को देखकर उन्हें बेहद खुशी हुई। वहीं 46 वर्षीय दुर्गावती ने कहा कि पहली बार शहर देखने का सपना पुलिस की इस पहल से पूरा हुआ। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

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