सौतेली मां ने सात साल के बेटे की गला दबाकर की हत्या, लापता होने की फैलाई अफवाह

श्रावस्ती में सौतेली मां ने गला दबाकर बेटे की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। फिर लोगों को गुमराह करने के लिए लापता होने की अफवाह फैला दी। काफी खोजबीन के बाद ग्रामीणों को खेत में बच्चे का शव बरामद हुआ। उधर, पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कौशांबीSat, 30 Aug 2025 07:58 PM
यूपी के श्रावस्ती से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सौतेली मां ने गला दबाकर बेटे की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। फिर लोगों को गुमराह करने के लिए लापता होने की अफवाह फैला दी। काफी खोजबीन के बाद ग्रामीणों को खेत में बच्चे का शव बरामद हुआ। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं, महिला को भी हिरासत में ले लिया।

यह घटना श्रावस्ती जिले के नवीन मार्डन थाना क्षेत्र की है। ग्राम पंचायत डिंगुराजोत के फत्तूपुर निवासी राजकुमार दूबे का सात वर्षीय बेटा दीपक संदिग्ध हालात में लापता हो गया था। घटना को छिपाने के लिए उसकी सौतेली मां अर्चना ने खुद ही गांव में दीपक के लापता होने की अफवाह फैला दी। इसके बाद ग्रामीण, अर्चना के साथ मिलकर दीपक की तलाश करने लगे। तलाश के दौरान शनिवार को ग्रामीणों को गांव से बाहर चरी के खेत में दीपक का शव बरामद हुआ। ग्रामीण शव को लेकर घर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

सूचना पर श्रावस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू की। बच्चे के शरीर पर जगह-जगह जले के निशान देखकर पुलिस को संदेह हुआ। इसके बाद सौतेली मां अर्चना को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। वहीं, बच्चे के शरीर पर गर्म चिमटे से जलाने के निशान मिले हैं। हालांकि महिला ने हत्या क्यों की? इसकी जांच पुलिस कर रही है। उधर, दिल्ली में मजदूरी कर रहे मृतक के पिता को सूचना दे दी गई है और वे घर के लिए रवाना हो गए हैं।

