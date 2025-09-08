सौतेली मां ने वायरल कर दिए बेटी के अश्लील वीडियो, जान से मार डालने की दी धमकी

सौतेली मां पर आरोप है कि उसने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो आए दिन पोस्ट कर रही है। चार जून से कई बार इस तरह की हरकत की जा चुकी है। यही नहीं, कॉल और मैसेज से जान से मारवाने की धमकी दी जा रही है। युवती ने आत्महत्या की कोशिश भी की है।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की युवती को उसकी सौतेली मां ने बदनाम करने की नीयत से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल कर दिया। इससे होने वाली बदनामी से परेशान होकर युवती ने आत्महत्या तक करने की कोशिश की। युवती का आरोप है कि शिकायत करने पर उसकी सौतेली मां जान से मारने तक तक धमकी दे रही है। युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

युवती की तहरीर के अनुसार, उसके पिता ने उसकी मां और उसको कई साल पहले छोड़ दिया है। पिता दूसरा निकाह कर अलग रहते है। आरोप है कि उसकी सौतेली मां इंस्टाग्राम पर युवती की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो आए दिन पोस्ट कर रही है। चार जून से कई बार इस तरह की हरकत की जा चुकी है। बेटी का कहना है कि सौतेली मां की इन हरकतों से वह बुरी तरह परेशान हो गई। सौतेली मां इतने से ही नहीं मानी।

यहां तक कि कॉल और मैसेज से जान से मारवाने की धमकी दी जा रही है। इस बीच परेशान होकर युवती ने आत्महत्या की कोशिश भी की है। बदनामी की वजह से युवती का घर से बाहर निकलना तक दुश्वार हो गया है। उसे हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं कोई उसे टोक न दे। वायरल वीडियो-फोटो को लेकर कोई कमेंट न कर दे। ऐसी तमाम नकारात्मक बातों को सोचकर युवती घर से बाहर निकलने में डर रही है। उसे तरह-तरह की आशंकाएं सताती रहती हैं।