stepmother made her daughter s obscene videos viral and threatened to kill her सौतेली मां ने वायरल कर दिए बेटी के अश्लील वीडियो, जान से मार डालने की दी धमकी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsstepmother made her daughter s obscene videos viral and threatened to kill her

सौतेली मां ने वायरल कर दिए बेटी के अश्लील वीडियो, जान से मार डालने की दी धमकी

सौतेली मां पर आरोप है कि उसने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो आए दिन पोस्ट कर रही है। चार जून से कई बार इस तरह की हरकत की जा चुकी है। यही नहीं, कॉल और मैसेज से जान से मारवाने की धमकी दी जा रही है। युवती ने आत्महत्या की कोशिश भी की है।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराजMon, 8 Sep 2025 07:58 AM
share Share
Follow Us on
सौतेली मां ने वायरल कर दिए बेटी के अश्लील वीडियो, जान से मार डालने की दी धमकी

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की युवती को उसकी सौतेली मां ने बदनाम करने की नीयत से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल कर दिया। इससे होने वाली बदनामी से परेशान होकर युवती ने आत्महत्या तक करने की कोशिश की। युवती का आरोप है कि शिकायत करने पर उसकी सौतेली मां जान से मारने तक तक धमकी दे रही है। युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

युवती की तहरीर के अनुसार, उसके पिता ने उसकी मां और उसको कई साल पहले छोड़ दिया है। पिता दूसरा निकाह कर अलग रहते है। आरोप है कि उसकी सौतेली मां इंस्टाग्राम पर युवती की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो आए दिन पोस्ट कर रही है। चार जून से कई बार इस तरह की हरकत की जा चुकी है। बेटी का कहना है कि सौतेली मां की इन हरकतों से वह बुरी तरह परेशान हो गई। सौतेली मां इतने से ही नहीं मानी।

ये भी पढ़ें:इस शहर के ग्रामीण इलाकों में अचानक महंगी हुईं जमीनें, फ्लैट की भी बढ़ गईं कीमतें

यहां तक कि कॉल और मैसेज से जान से मारवाने की धमकी दी जा रही है। इस बीच परेशान होकर युवती ने आत्महत्या की कोशिश भी की है। बदनामी की वजह से युवती का घर से बाहर निकलना तक दुश्वार हो गया है। उसे हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं कोई उसे टोक न दे। वायरल वीडियो-फोटो को लेकर कोई कमेंट न कर दे। ऐसी तमाम नकारात्मक बातों को सोचकर युवती घर से बाहर निकलने में डर रही है। उसे तरह-तरह की आशंकाएं सताती रहती हैं।

ये भी पढ़ें:UP Weather: पूर्वी यूपी में महीने के अंत तक लौटेगा मानसून, फिर ठंड देगी दस्तक

क्या बोली पुलिस

इस बारे में पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। करेली थाना प्रभारी आशीष सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। जांच में जो भी बातें सामने आएंगी, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

UP Top News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |