सौतेली मां ने पैर पकड़े, बाप ने तकिए से दबाया मुंह; मेरठ की खुशबू हत्याकांड में खुलासा

मेरठ में 12वीं की छात्रा खुशबू की उसके पिता और सौतेली मां ने कथित रूप से हत्या कर दी। आरोप है कि पिता ने तकिये से मुंह दबाया, जबकि सौतेली मां ने पैर पकड़े। शव का ब्रजघाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मेरठ के गढ़ रोड पर गोकुल धाम कॉलोनी में 12वीं की छात्रा खुशबू को उसके ही पिता और सौतेली मां ने मंगलवार अलसुबह घर के अंदर ही मार डाला। सौतेली मां ने खुशबू के पैर पकड़े और पिता ने मुंह पर तकिया रखकर हत्या कर दी। इसके बाद लाश को लेकर सीधे ब्रजघाट पहुंच गए और अंतिम संस्कार कर दिया। इस मामले में छात्रा के मामा की शिकायत पर पुलिस ने हत्या और साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपी पिता और सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया है।

कपिल ने पिंकी से दूसरी शादी की थी कपिल भारद्वाज परतापुर के एक दूध प्लांट में काम करता है। 27 अप्रैल 2017 को कपिल की पत्नी प्रीति निवासी हापुड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसके बाद कपिल ने पिंकी नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। प्रीति के दोनों बच्चे खुशबू और बेटा राधे को पिंकी परेशान करने लगी। पिंकी फिलहाल खुशबू को कई तरह से यातनाएं दे रही थी और मारपीट करती थी। पिंकी अपने पति को खुशबू को लेकर भड़का रही थी और बदनाम कर रही थी। कपिल और पिंकी ने पूरी प्लानिंग के साथ मंगलवार अलसुबह 4 बजे घर के अंदर ही खुशबू की हत्या कर दी।

पति-पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया हापुड़ निवासी खुशबू के मामा भूपेंद्र शर्मा को जब खुशबू की मौत की जानकारी लगी तो वह मेरठ पहुंच गए। मेरठ एसएसपी को बताया कि प्रीति की भी ऐसे ही मौत हुई थी और अब कपिल ने बेटी खुशबू को मार डाला है। भावनपुर थाने में कपिल और पिंकी के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं, दोनों हत्यारोपी कपिल शर्मा और उसकी पत्नी पिंकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने हत्या करना कबूल किया है। पुलिस हत्यारोपी कपिल को उसके गोकुल धाम स्थित मकान पर लेकर पहुंची। यहां पर तकिया बरामद किया गया, जिससे मुंह दबाकर हत्या की थी। वहीं, कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरों के बारे में जानकारी की तो पता चला कि कैमरे 15 दिन से खराब हैं। ऐसे में कॉलोनी से बाहर गढ़ रोड और जागृति विहार स्थित मकान के कैमरों की जांच पुलिस कर रही है।

भाई, मैं बहुत परेशान हूं... भूपेंद्र शर्मा ने खुशबू की बातचीत की चार ऑडियो रिकार्डिंग पुलिस को दी है। ये ही कपिल और पिंकी के खिलाफ बड़ा सबूत बनी। कोर्ट में भी इन ऑडियो को केस में शामिल कराकर साक्ष्य रूप में पेश कराया जाएगा। चूंकि मौत से पहले की इन रिकार्डिंग में खुशबू ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। उसने अपने ममेरे भाई से बातचीत करते हुए बताया कि पिंकी मारपीट करती है। कहा कि भाई, मैं बहुत परेशान हूं। अब तो बस किसी तरह से 12वीं पास करके मामा के यहां आ जाऊंगी और इसके बाद ट्यूशन करके गुजारा कर लूंगी।