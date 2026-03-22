सौतेले पिता की शर्मनाक करतूत, नहा रही बेटी का छिपकर बनाया वीडियो; ब्लैकमेलिंग फिर रेप

वर्ष 2017 में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसकी मां ने नानकमत्ता क्षेत्र के एक व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली। उस समय वह और उसके भाई-बहन नाबालिग थे। मां की दूसरी शादी के बाद सभी एक गांव में रहने लगे। वर्ष 2018 में उसकी बहन की शादी हो गई और 2019 में उसकी मां का भी निधन हो गया।

UP News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक सौतेले पिता की शर्मनाक करतूत सामने आई है। बेटी ने आरोप लगाया है कि उसके सौतेले पिता ने उसे ब्लैकमेल कर उसका शारीरिक शोषण किया और अब उसे धमकाकर परेशान कर रहा है। आरोप है कि सौतेले पिता ने छिपकर नहाते समय बेटी का वीडियो बना लिया। इसके बाद उसे ब्लैकमेल कर रेप किया। बेटी के इस सनसनीखेज आरोप के बाद पुलिस ने उससे तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2017 में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसकी मां ने नानकमत्ता क्षेत्र के एक व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली। उस समय वह और उसके भाई-बहन नाबालिग थे। मां की दूसरी शादी के बाद सभी शक्तिफार्म क्षेत्र के एक गांव में रहने लगे। वर्ष 2018 में उसकी बहन की शादी हो गई और 2019 में उसकी मां का भी निधन हो गया। इसके बाद उसका भाई पढ़ाई के लिए बाहर चला गया और वह घर में सौतेले पिता के साथ अकेली रह गई। आरोप है कि इसी दौरान एक दिन जब वह नहा रही थी, तब आरोपी ने चोरी-छिपे उसके फोटो और वीडियो बना लिए। बाद में उसने तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

आरोपी ने डर का फायदा उठाकर उसके साथ दुराचार किया। वर्ष 2021 में उसने पीलीभीत के एक युवक से प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन बदनामी के डर से उसने यह बात किसी को नहीं बताई। इसी बीच 11 जनवरी 2026 को उसके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद आरोपी सौतेला पिता उसके ससुराल पहुंच गया और 21 जनवरी को उसके बच्चे के सामने फिर से अश्लील हरकतें कीं। वहां से जाने के बाद मोबाइल पर संदेश भेजकर उसे परेशान करता रहा। पीड़िता ने आशंका जताई है कि आरोपी उसकी हत्या भी करा सकता है।