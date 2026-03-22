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सौतेले पिता की शर्मनाक करतूत, नहा रही बेटी का छिपकर बनाया वीडियो; ब्लैकमेलिंग फिर रेप

Mar 22, 2026 08:01 pm ISTAjay Singh संवाददाता, (सितारगंज) पीलीभीत
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वर्ष 2017 में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसकी मां ने नानकमत्ता क्षेत्र के एक व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली। उस समय वह और उसके भाई-बहन नाबालिग थे। मां की दूसरी शादी के बाद सभी एक गांव में रहने लगे। वर्ष 2018 में उसकी बहन की शादी हो गई और 2019 में उसकी मां का भी निधन हो गया।

सौतेले पिता की शर्मनाक करतूत, नहा रही बेटी का छिपकर बनाया वीडियो; ब्लैकमेलिंग फिर रेप

UP News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक सौतेले पिता की शर्मनाक करतूत सामने आई है। बेटी ने आरोप लगाया है कि उसके सौतेले पिता ने उसे ब्लैकमेल कर उसका शारीरिक शोषण किया और अब उसे धमकाकर परेशान कर रहा है। आरोप है कि सौतेले पिता ने छिपकर नहाते समय बेटी का वीडियो बना लिया। इसके बाद उसे ब्लैकमेल कर रेप किया। बेटी के इस सनसनीखेज आरोप के बाद पुलिस ने उससे तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2017 में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसकी मां ने नानकमत्ता क्षेत्र के एक व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली। उस समय वह और उसके भाई-बहन नाबालिग थे। मां की दूसरी शादी के बाद सभी शक्तिफार्म क्षेत्र के एक गांव में रहने लगे। वर्ष 2018 में उसकी बहन की शादी हो गई और 2019 में उसकी मां का भी निधन हो गया। इसके बाद उसका भाई पढ़ाई के लिए बाहर चला गया और वह घर में सौतेले पिता के साथ अकेली रह गई। आरोप है कि इसी दौरान एक दिन जब वह नहा रही थी, तब आरोपी ने चोरी-छिपे उसके फोटो और वीडियो बना लिए। बाद में उसने तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

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आरोपी ने डर का फायदा उठाकर उसके साथ दुराचार किया। वर्ष 2021 में उसने पीलीभीत के एक युवक से प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन बदनामी के डर से उसने यह बात किसी को नहीं बताई। इसी बीच 11 जनवरी 2026 को उसके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद आरोपी सौतेला पिता उसके ससुराल पहुंच गया और 21 जनवरी को उसके बच्चे के सामने फिर से अश्लील हरकतें कीं। वहां से जाने के बाद मोबाइल पर संदेश भेजकर उसे परेशान करता रहा। पीड़िता ने आशंका जताई है कि आरोपी उसकी हत्या भी करा सकता है।

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क्या बोली पुलिस

पीलीभीत के कोतवाल सुंदरम शर्मा ने इस संबंध में पूछे जाने पर बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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