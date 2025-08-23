stepfather became accused of murdering his father did not spare even his daughters kept doing dirty work for two years पिता का हत्यारोपी बन गया सौतेला पिता, बेटियों को भी नहीं बख्शा; दो साल करता रहा गंदा काम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsstepfather became accused of murdering his father did not spare even his daughters kept doing dirty work for two years

पिता का हत्यारोपी बन गया सौतेला पिता, बेटियों को भी नहीं बख्शा; दो साल करता रहा गंदा काम

किशोरियों की उम्र 12 और 14 साल है। दोनों ने बताया कि वर्ष 2015 में उनके पिता की मौत हुई थी। हत्या का आरोप घर आने जाने वाले उनके ही दोस्त (अब बच्चियों के सौतेला पिता) पर आरोप लगा था। सौतेला पिता उन्नाव के खैराबाद का रहने वाला है। वह दो साल से वह उनका यौन शोषण कर रहा था।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊSat, 23 Aug 2025 01:51 PM
share Share
Follow Us on
पिता का हत्यारोपी बन गया सौतेला पिता, बेटियों को भी नहीं बख्शा; दो साल करता रहा गंदा काम

यूपी की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में रहने वाली दो नाबालिग बहनों ने पिता के हत्यारोपी सौतेले बाप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। दोनों का आरोप है कि सौतेला बाप दो साल से उनके साथ गंदा काम कर रहा था। विरोध पर मारपीट कर प्रताड़ित करता था। मां से इसकी शिकायत बताई तो उसने विरोध के बजाए उल्टा उन्हें ही बीट दिया। पुलिस ने बच्चियों की तहरीर पर सौतेले बाप और उनकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इंस्पेक्टर गोमतीनगर ब्रजेश चंद्र तिवारी के मुताबिक किशोरियों की उम्र 12 और 14 साल है। दोनों ने बताया कि वर्ष 2015 में उनके पिता की मौत हुई थी। हत्या का आरोप घर आने जाने वाले उनके ही दोस्त (अब बच्चियों के सौतेला पिता) पर आरोप लगा था। सौतेला पिता उन्नाव जनपद के खैराबाद का रहने वाला है। वह यहां फन माल में सफाई का काम करता है। वह हत्या के मामले में जेल भी गया था। फिर जमानत पर छूटा था। इसके बाद मां ने उससे विवाह कर लिया था। सभी साथ में रहते हैं। दो साल से वह उनका शोषण कर रहा था।

विरोध पर पीटता और जान से मारने की धमकी देता था। इसकी शिकायत जब मां से बताई तो मां ने सौतेले पिता का विरोध करने बचाए उन्हें भी भला बुरा कहा था। चार दिन पूर्व मां घर पर नहीं थी। इस बीच सौतेले पिता ने दोनों से दुष्कर्म किया। विरोध पर मुंह दबाया और थप्पड़ों से पीटा था। मां के लौटने पर उनसे शिकायत की तो उन्होंने भी पीटा। इसके बाद वूमेन पावर लाइन 1090 में शिकायत की। वहां से गोमतीनगर थाने को सूचना दी गई।

ये भी पढ़ें:जमीन विवाद के बीच CM से मिलीं विजय लक्ष्मी, राज्यमंत्री के निशाने पर आए दो अफसर

इसके बाद पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता को हिरासत में ले लिया, जबकि उसकी मां फरार हो गई। एसीपी गोमतीनगर ब्रज नारायण सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोनों बहनों का मेडिकल परीक्षण कराकर उनके न्यायालय में बयान दर्ज कराए जाएंगे। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें:सीएम योगी के शहर में इस बड़ी समस्या का होगा स्थाई समाधान, बन रहा मास्टर प्लान

पिता के रहते ही घर आता जाता था

पुलिस के मुताबिक किशोरियों का सौतेला बाप उनके पिता के रहते ही घर आता जाता था। पिता का अच्छा दोस्त था। दोनों साथ में शराब पीते थे। 10 साल पहले दोनों में विवाद हुआ था। विवाद के दौरान किशोरियों के पिता की मौत हो गई थी। आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें वह जेल गया था। जेल से छूटने के बाद किशोरियों की मां ने उससे विवाह कर दिया था।

UP Top News Up Latest News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |