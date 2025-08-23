पिता का हत्यारोपी बन गया सौतेला पिता, बेटियों को भी नहीं बख्शा; दो साल करता रहा गंदा काम

किशोरियों की उम्र 12 और 14 साल है। दोनों ने बताया कि वर्ष 2015 में उनके पिता की मौत हुई थी। हत्या का आरोप घर आने जाने वाले उनके ही दोस्त (अब बच्चियों के सौतेला पिता) पर आरोप लगा था। सौतेला पिता उन्नाव के खैराबाद का रहने वाला है। वह दो साल से वह उनका यौन शोषण कर रहा था।

यूपी की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में रहने वाली दो नाबालिग बहनों ने पिता के हत्यारोपी सौतेले बाप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। दोनों का आरोप है कि सौतेला बाप दो साल से उनके साथ गंदा काम कर रहा था। विरोध पर मारपीट कर प्रताड़ित करता था। मां से इसकी शिकायत बताई तो उसने विरोध के बजाए उल्टा उन्हें ही बीट दिया। पुलिस ने बच्चियों की तहरीर पर सौतेले बाप और उनकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इंस्पेक्टर गोमतीनगर ब्रजेश चंद्र तिवारी के मुताबिक किशोरियों की उम्र 12 और 14 साल है। दोनों ने बताया कि वर्ष 2015 में उनके पिता की मौत हुई थी। हत्या का आरोप घर आने जाने वाले उनके ही दोस्त (अब बच्चियों के सौतेला पिता) पर आरोप लगा था। सौतेला पिता उन्नाव जनपद के खैराबाद का रहने वाला है। वह यहां फन माल में सफाई का काम करता है। वह हत्या के मामले में जेल भी गया था। फिर जमानत पर छूटा था। इसके बाद मां ने उससे विवाह कर लिया था। सभी साथ में रहते हैं। दो साल से वह उनका शोषण कर रहा था।

विरोध पर पीटता और जान से मारने की धमकी देता था। इसकी शिकायत जब मां से बताई तो मां ने सौतेले पिता का विरोध करने बचाए उन्हें भी भला बुरा कहा था। चार दिन पूर्व मां घर पर नहीं थी। इस बीच सौतेले पिता ने दोनों से दुष्कर्म किया। विरोध पर मुंह दबाया और थप्पड़ों से पीटा था। मां के लौटने पर उनसे शिकायत की तो उन्होंने भी पीटा। इसके बाद वूमेन पावर लाइन 1090 में शिकायत की। वहां से गोमतीनगर थाने को सूचना दी गई।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता को हिरासत में ले लिया, जबकि उसकी मां फरार हो गई। एसीपी गोमतीनगर ब्रज नारायण सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोनों बहनों का मेडिकल परीक्षण कराकर उनके न्यायालय में बयान दर्ज कराए जाएंगे। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।