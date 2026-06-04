सौतेले बाप ने 4 साल की बेटी को मारकर खेत में दफनाया, एक महीने बाद खुला खौफनाक राज

शाहजहांपुर में सौतेले बाप ने चार साल की बेटी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। फिर शव को खेत में दफना दिया। इस मामले में एसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज करके आरोपी पिता समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, एक महीने पहले दफनाई गई बच्ची के शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

UP News: यूपी के शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां सौतेले बाप ने चार साल की बेटी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। फिर शव को खेत में दफना दिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुकदमा दर्ज करके आरोपी पिता समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक माह पूर्व दफनाया गया बच्ची का शव गुरुवार को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) सौरभ दीक्षित के मुताबिक रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने उनसे मिलकर शिकायत की थी कि 10 साल पहले अपने पूर्व पति से तलाक के बाद उसने चार माह पहले अखिलेश नामक व्यक्ति से शादी की थी। अखिलेश पहले पति से हुई उसकी चार साल की बेटी प्रिया को बहुत मारता-पीटता था। महिला का यह भी आरोप है कि अखिलेश उस पर दूसरे मर्दों से संबंध बनाने का दबाव भी डालता था।

एसपी ने बताया कि महिला ने शिकायत में कहा है कि उसके पति अखिलेश ने बीते चार मई को उसकी बेटी प्रिया को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई और इलाज करने के बहाने वह बच्ची को कार में डालकर कांट थाना क्षेत्र में ले गया जहां अपने खेत में उसके शव को दफन कर दिया। महिला का कहना था कि गत 30 मई को वह शिकायत लेकर थाने गई थी लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर वह उनके पास आई थी।

पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस टीम से पूरे मामले की जांच कराई और उसकी रिपोर्ट पर महिला की ओर से पति अखिलेश समेत नौ लोगों के विरुद्ध बुधवार की रात रिपोर्ट दर्ज की गयी। मामले में अखिलेश तथा उसके पिता सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही दफनायी गयी बच्ची का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।