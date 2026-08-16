चंबल में डीजल खत्म होने से तेज बहाव में बहा स्टीमर; 50 यात्रियों की अटकी सांसें, टला बड़ा हादसा

चंबल नदी में रविवार सुबह डीजल खत्म होने से स्टीमर तेज बहाव में बहने लगा। उस पर करीब 50 यात्री और 10-12 मोटरसाइकिलें सवार थीं। स्टीमर करीब आठ किमी बहने के बाद गुढ़ा गांव के पास एक टीले से टकराकर रुक गया। यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।

चंबल नदी में रविवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मध्यप्रदेश के भिंड स्थित नगरा घाट से आगरा के बाह क्षेत्र के कैंजरा घाट की ओर आ रहे स्टीमर का अचानक डीजल खत्म हो गया। नदी में तेज बहाव होने के कारण स्टीमर नियंत्रण से बाहर होकर धारा के साथ बहने लगा। स्टीमर पर करीब 10-12 मोटरसाइकिलों के साथ लगभग 50 यात्री सवार थे। अचानक स्टीमर के बहने से यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार, डीजल खत्म होने के बाद स्टीमर चंबल की तेज धारा में बहता चला गया। करीब आठ किलोमीटर तक स्टीमर नदी में बहता रहा। इस दौरान यात्रियों में दहशत का माहौल रहा। कई यात्री घबराकर एक-दूसरे को संभालते नजर आए। नदी में तेज बहाव के बीच स्टीमर के लगातार बहने से किसी बड़े हादसे की आशंका को लेकर यात्रियों की सांसें अटकी रहीं।

टीले से टकराने पर रुका स्टीमर बताया गया कि स्टीमर गुढ़ा गांव के पास मध्यप्रदेश की सीमा में नदी के बीच मौजूद एक टीले से टकरा गया। इसके बाद स्टीमर रुक गया। राहत की बात यह रही कि स्टीमर के टीले से टकराकर रुकने के बाद यात्रियों को सुरक्षित निकालने की कार्रवाई शुरू की गई। घटना की सूचना मिलने पर उत्तर प्रदेश के बासौनी थाने की पुलिस भी सतर्क हो गई। बासौनी थाना प्रभारी मनोज कुमार पाल ने बताया कि स्टीमर मध्यप्रदेश की ओर से आ रहा था और घटना मध्यप्रदेश क्षेत्र में हुई है। पुलिस को स्टीमर के टीले से टकराकर रुकने की जानकारी मिली है। यात्रियों को सुरक्षित निकालने की कार्रवाई और घटना से जुड़ी अन्य जानकारी जुटाई जा रही है।