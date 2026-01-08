Hindustan Hindi News
चौकन्ना रहें, सजग होकर अपना वोट बनवाएं, अखिलेश ने पीडीए प्रहरी और वोटरों के नाम जारी की पाती

चौकन्ना रहें, सजग होकर अपना वोट बनवाएं, अखिलेश ने पीडीए प्रहरी और वोटरों के नाम जारी की पाती

संक्षेप:

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को मतदाताओं और पीडीए प्रहरी के नाम एक पाती जारी की। जिसमें उन्होंने कहा कि वे वोट काटने की किसी भी साजिश को कामयाब न होने दें।

Jan 08, 2026 07:27 pm IST
एसआईआर के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में नाम कटने को लेकर विपक्ष ने भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को मतदाताओं और पीडीए प्रहरी के नाम एक पाती जारी की। जिसमें उन्होंने कहा कि वे वोट काटने की किसी भी साजिश को कामयाब न होने दें। चौकन्ना रहें, सजग होकर अपना वोट बनवाएं और अपने नागरिक होने की पहचान बचाएं। प्रयासों के बावजूद भी पीडीए समाज के करोड़ों वोट काट गए। बूथ पर अब गहन जांच पड़ताल करनी है।

अखिलेश ने कहा कि हर मतदाता को याद दिलाएं कि वोटर लिस्ट में नाम का महत्व क्या है। वोटर लिस्ट में नाम न होने को आधार बनाकर कहीं भाजपा सरकार कल कोई काला कानून न ले आए और खेत-जमीन, घर-मकान सबसे आपका नाम कट जाए या कहें बेदखली कर दी जाए या देश में बाहरी साबित कर दिया जाए।

वोटर लिस्ट में नाम नागरिकता की निशानी

अखिलेश बोले, मतदाता सूची में नाम होना ही नागरिक होने की निशानी है। वोटर आईडी को ही अपना नागरिक आईडी मानें। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार निर्विरोध चुनाव लड़वाने का खेल, खेल सकती है, वो चुनाव में वोट काटने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि चुनाव जीतकर सरकार बनाना और फिर भ्रष्टाचार करना और जल, जंगल, जमीन पर कब्जा करना ही भाजपा और उनके संगी-साथियों की गुप्त मंशा है। इसीलिए इस पत्र को एक चेतावनी मानें और भाजपा सरकार को हटाने को लिए वोट बनवा कर नागरिकता बचाएं।

चुनावों में भाजपा के खिलाफ वोट डालकर ‘अपनी पीडीए सरकार’ बनाएं। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि ‘पीडीए समाज’ ये सोचकर चले कि जब हमारे पास वोट डाल कर सरकार बनाने का अधिकार है। ये वर्चस्ववादी अपनी मनमर्जी की सरकार बनाकर, ढाल की तरह हमारी रक्षा करने वाले संविधान को ही खत्म कर देंगे। अपना वोट बचाने का मतलब अपना संविधान और अपने हक का आरक्षण व नौकरी बचाना भी है। अपना वोट बनाएं, अपना भविष्य बचाएं।

