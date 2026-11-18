इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई में सोनभद्र की पीपरी की जामा मस्जिद और उसकी चहारदीवारी को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक मस्जिद भवन और उसकी चहारदीवारी पर कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र की दुद्धी तहसील के पीपरी की जामा मस्जिद और उसकी चहारदीवारी को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक मस्जिद भवन और उसकी चहारदीवारी पर कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ता को अगली सुनवाई पर सरकार का पक्ष रखने के लिए निर्देश प्राप्त करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने आफताब अहमद की याचिका पर पारित किया।

याचिका में कहा गया कि ग्राम पिपरी, तहसील दुद्धी, जिला मीरजापुर (वर्तमान सोनभद्र) में मस्जिद और कब्रिस्तान के नाम से करीब 10 बिस्वा जमीन पंजीकृत वक्फ संपत्ति है। इसके संबंध में 26 मई 1987 को राजपत्र अधिसूचना भी जारी हुई थी। वक्फ अधिनियम की धारा 37 के तहत रखे जाने वाले रजिस्टर में मस्जिद की प्रविष्टि भी दर्ज है। याची का कहना था कि इस स्थिति में जिला प्रशासन मस्जिद भवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई नहीं कर सकता।

याची ने 10 बिस्वा से अधिक जमीन पर अतिक्रमण कर रखा वहीं, जल निगम की ओर से अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव ने दलील दी कि याची ने 10 बिस्वा से अधिक जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। यह जमीन सोनभद्र स्थित उत्तर प्रदेश जल निगम लिमिटेड की है। इसमें सार्वजनिक नाला भी शामिल है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को अगली तारीख तक मामले में निर्देश प्राप्त करने को कहा। याचिका पर अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी। तब तक मस्जिद भवन और उसकी चहारदीवारी को गिराने पर रोक रहेगी।