मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन पर बुलडोजर चलाने पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई में सोनभद्र की पीपरी की जामा मस्जिद और उसकी चहारदीवारी को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक मस्जिद भवन और उसकी चहारदीवारी पर कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र की दुद्धी तहसील के पीपरी की जामा मस्जिद और उसकी चहारदीवारी को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक मस्जिद भवन और उसकी चहारदीवारी पर कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ता को अगली सुनवाई पर सरकार का पक्ष रखने के लिए निर्देश प्राप्त करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने आफताब अहमद की याचिका पर पारित किया।
याचिका में कहा गया कि ग्राम पिपरी, तहसील दुद्धी, जिला मीरजापुर (वर्तमान सोनभद्र) में मस्जिद और कब्रिस्तान के नाम से करीब 10 बिस्वा जमीन पंजीकृत वक्फ संपत्ति है। इसके संबंध में 26 मई 1987 को राजपत्र अधिसूचना भी जारी हुई थी। वक्फ अधिनियम की धारा 37 के तहत रखे जाने वाले रजिस्टर में मस्जिद की प्रविष्टि भी दर्ज है। याची का कहना था कि इस स्थिति में जिला प्रशासन मस्जिद भवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई नहीं कर सकता।
याची ने 10 बिस्वा से अधिक जमीन पर अतिक्रमण कर रखा
वहीं, जल निगम की ओर से अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव ने दलील दी कि याची ने 10 बिस्वा से अधिक जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। यह जमीन सोनभद्र स्थित उत्तर प्रदेश जल निगम लिमिटेड की है। इसमें सार्वजनिक नाला भी शामिल है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को अगली तारीख तक मामले में निर्देश प्राप्त करने को कहा। याचिका पर अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी। तब तक मस्जिद भवन और उसकी चहारदीवारी को गिराने पर रोक रहेगी।
12 दिसंबर 2023 के शासनादेश के बाद रिटायर तदर्थ शिक्षकों को पुरानी सेवा जोड़कर पेंशन लाभ नहीं
वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के और अल्पकालिक रिक्तियों पर नियुक्त शिक्षकों की पेंशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की सेवाएं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 33-जी के तहत 22 मार्च 2016 से नियमित की गई हैं और 12 दिसंबर 2023 के शासनादेश के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, वे अपनी पिछली तदर्थ सेवा को जोड़कर पेंशन का दावा नहीं कर सकते। याची सुधा चतुर्वेदी और संबद्ध याचिकाओं में राजीव कुमार, प्रमोद कुमार शर्मा व विश्वामित्र तिवारी ने 12 दिसंबर 2023 के उस शासनादेश को चुनौती दी थी, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि बीमा पेंशन नियमावली 1965 के नियम 19(बी) में संशोधन किया गया था। सुधा चतुर्वेदी की नियुक्ति 16 फरवरी 1996 को अल्पकालिक रिक्ति के विरुद्ध तदर्थ आधार पर हुई थी। बाद में अधिनियम की धारा 33-जी के तहत उनकी सेवाओं को 22 मार्च 2016 से नियमित कर दिया गया। वे 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हुईं।
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