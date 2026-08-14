Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को तोड़ने पर रोक जारी, अब 25 अगस्त को सुनवाई

By sandeep
हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

आजम खान की रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में मंडलायुक्त न्यायालय ने दोनों पक्षों को जरूरी साक्ष्य और दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। तब तक भवनों पर ध्वस्तीकरण की रोक जारी रहेगी।

Stay on the demolition of 38 buildings at Azam's Jauhar University continues
आजम के जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर रोक बरकरार

आजम खान की रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के मामले में गुरुवार को मंडलायुक्त न्यायालय में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने-अपने दावों के समर्थन में जरूरी साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई अब 25 अगस्त को होगी। तब तक यूनिवर्सिटी के भवनों पर ध्वस्तीकरण की रोक बरकरार रहेगी। गुरुवार की सुनवाई के दौरान जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता जुनैद ऐजाज ने पक्ष रखा।

लंबित साक्ष्य पेश करने के आदेश

बहस के दौरान सामने आया कि मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य लोक निर्माण विभाग के पास हैं। इस पर कोर्ट ने लंबित साक्ष्य जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। भवनों की तकनीकी स्थिति और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर भी दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। मंडलायुक्त न्यायालय ने यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से उसके दावों के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज मांगे हैं। वहीं सरकारी पक्ष को भी अपनी आपत्तियों और दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है।

15 जुलाई को जारी हुआ था ध्वस्तीकरण आदेश

रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी ने 15 जुलाई को जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। आरडीए की जांच में इन भवनों का निर्माण स्वीकृत नक्शे के बिना किए जाने की बात सामने आई थी। इस आदेश को जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ने मंडलायुक्त न्यायालय में चुनौती दी थी। इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान रूट डायवर्जन के कारण अधिवक्ताओं के नहीं पहुंच पाने से सुनवाई स्थगित हो गई थी।

ये भी पढ़ें:आजम खां से टक्कर लेने वाले अफसर की प्रतिनियुक्ति का कल अंतिम दिन, नए आदेश पर नजर
ये भी पढ़ें:शिवपाल यादव का दौरा, आजम पर बड़ा ऐलान; विधानसभा चुनाव से पहले सपा का क्या प्लान?

15 जुलाई को 38 भवनों के धवस्तीकरण का आदेश दिया था

आपको बता दें रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश बीते 15 जुलाई को रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी ने सुनाया था। प्राधिकरण ने अपनी जांच में माना था कि यूनिवर्सिटी के 38 भवनों का निर्माण बिना नक्शा स्वीकृत कराए अवैध रूप से किया गया है। इस ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की ओर से मंडलायुक्त के न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी।

ये भी पढ़ें:आजम और जौहर यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ीं, मोटा चंदा देने वाले IT-ED के रडार पर

मंडलायुक्त ने लगाई थी ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक

इस मामले की पहली सुनवाई 28 जुलाई को होनी थी, लेकिन कंडोलेंस के चलते ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता जुनैद एजाज द्वारा 27 जुलाई को दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए मंडलायुक्त ने उपरोक्त 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद हुई सुनवाई में मंडलायुक्त न्यायालय ने ट्रस्ट द्वारा किए गए दावों के आधार पर उनसे साक्ष्य मांगे थे, साथ ही सरकारी अधिवक्ता को भी अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।