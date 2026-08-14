आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को तोड़ने पर रोक जारी, अब 25 अगस्त को सुनवाई

आजम खान की रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में मंडलायुक्त न्यायालय ने दोनों पक्षों को जरूरी साक्ष्य और दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। तब तक भवनों पर ध्वस्तीकरण की रोक जारी रहेगी।

आजम खान की रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के मामले में गुरुवार को मंडलायुक्त न्यायालय में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने-अपने दावों के समर्थन में जरूरी साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई अब 25 अगस्त को होगी। तब तक यूनिवर्सिटी के भवनों पर ध्वस्तीकरण की रोक बरकरार रहेगी। गुरुवार की सुनवाई के दौरान जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता जुनैद ऐजाज ने पक्ष रखा।

लंबित साक्ष्य पेश करने के आदेश बहस के दौरान सामने आया कि मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य लोक निर्माण विभाग के पास हैं। इस पर कोर्ट ने लंबित साक्ष्य जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। भवनों की तकनीकी स्थिति और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर भी दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। मंडलायुक्त न्यायालय ने यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से उसके दावों के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज मांगे हैं। वहीं सरकारी पक्ष को भी अपनी आपत्तियों और दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है।

15 जुलाई को जारी हुआ था ध्वस्तीकरण आदेश रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी ने 15 जुलाई को जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। आरडीए की जांच में इन भवनों का निर्माण स्वीकृत नक्शे के बिना किए जाने की बात सामने आई थी। इस आदेश को जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ने मंडलायुक्त न्यायालय में चुनौती दी थी। इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान रूट डायवर्जन के कारण अधिवक्ताओं के नहीं पहुंच पाने से सुनवाई स्थगित हो गई थी।

15 जुलाई को 38 भवनों के धवस्तीकरण का आदेश दिया था आपको बता दें रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश बीते 15 जुलाई को रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी ने सुनाया था। प्राधिकरण ने अपनी जांच में माना था कि यूनिवर्सिटी के 38 भवनों का निर्माण बिना नक्शा स्वीकृत कराए अवैध रूप से किया गया है। इस ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की ओर से मंडलायुक्त के न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी।