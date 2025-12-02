रुतबा तो मरने के बाद भी रहेगा... इंस्टा पर पोस्ट डाल सिपाही ने दी जान

संक्षेप: रुतबा तो मरने के बाद भी रहेगा, लोग पैदल चलेंगे और हम चार कंधों पर। मैं जब मरूंगा ना... तो मुस्कुराते हुए मरूंगा, जीते जी मुझे खुशी नहीं मिली’। इंस्टाग्राम पर इस रील को पोस्ट करने के बाद यूपी के सिपाही ने जान दे दी।

‘रुतबा तो मरने के बाद भी रहेगा, लोग पैदल चलेंगे और हम चार कंधों पर। मैं जब मरूंगा ना... तो मुस्कुराते हुए मरूंगा, जीते जी मुझे खुशी नहीं मिली’। इंस्टाग्राम पर इस रील को पोस्ट करने के बाद यूपी के मथुरा के कल्याणपुर में सिपाही ने फांसी लगाकर जान दे दी। इसी मकान में रहने वाले दरोगा जब अपना हेलमेट लेने सिपाही के कमरे में पहुंचे तो घटना का पता चला।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मथुरा के गोवर्धन निवासी हरेंद्र मानसिंह का छोटा भाई 30 वर्षीय मान महेंद्र सिंह कल्याणपुर में पीआरवी में सिपाही था। महेंद्र अपनी पत्नी कविता और दो बच्चों के साथ आईआईटी सोसाइटी के माधवपुरम इलाके में कल्याणपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय यादव के मकान में किराये पर रहता था। रविवार को पत्नी और बच्चे ट्रेन से मथुरा चले गए थे।

सोमवार देर रात दो बजे भाई हरेंद्र से फोन पर महेंद्र ने ड्यूटी पर जाने की बात कही थी। मंगलवार दोपहर इसी मकान में किराये पर रहने वाले दरोगा हितेंद्र महेंद्र के कमरे में रखा हेलमेट लेने गए। दरोगा के मुताबिक काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने खिड़की का कांच तोड़कर अंदर झांका तो महेंद्र पंखे के सहारे रस्सी से झूल रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से उतारा। कल्याणपुर एसीपी रंजीत कुमार ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनसे बातचीत के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।