Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsStatus will remain even after death, UP police constable commits suicide by posting on Instagram
रुतबा तो मरने के बाद भी रहेगा... इंस्टा पर पोस्ट डाल सिपाही ने दी जान

रुतबा तो मरने के बाद भी रहेगा... इंस्टा पर पोस्ट डाल सिपाही ने दी जान

संक्षेप:

रुतबा तो मरने के बाद भी रहेगा, लोग पैदल चलेंगे और हम चार कंधों पर। मैं जब मरूंगा ना... तो मुस्कुराते हुए मरूंगा, जीते जी मुझे खुशी नहीं मिली’। इंस्टाग्राम पर इस रील को पोस्ट करने के बाद यूपी के सिपाही ने जान दे दी।

Tue, 2 Dec 2025 11:33 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

‘रुतबा तो मरने के बाद भी रहेगा, लोग पैदल चलेंगे और हम चार कंधों पर। मैं जब मरूंगा ना... तो मुस्कुराते हुए मरूंगा, जीते जी मुझे खुशी नहीं मिली’। इंस्टाग्राम पर इस रील को पोस्ट करने के बाद यूपी के मथुरा के कल्याणपुर में सिपाही ने फांसी लगाकर जान दे दी। इसी मकान में रहने वाले दरोगा जब अपना हेलमेट लेने सिपाही के कमरे में पहुंचे तो घटना का पता चला।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मथुरा के गोवर्धन निवासी हरेंद्र मानसिंह का छोटा भाई 30 वर्षीय मान महेंद्र सिंह कल्याणपुर में पीआरवी में सिपाही था। महेंद्र अपनी पत्नी कविता और दो बच्चों के साथ आईआईटी सोसाइटी के माधवपुरम इलाके में कल्याणपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय यादव के मकान में किराये पर रहता था। रविवार को पत्नी और बच्चे ट्रेन से मथुरा चले गए थे।

सोमवार देर रात दो बजे भाई हरेंद्र से फोन पर महेंद्र ने ड्यूटी पर जाने की बात कही थी। मंगलवार दोपहर इसी मकान में किराये पर रहने वाले दरोगा हितेंद्र महेंद्र के कमरे में रखा हेलमेट लेने गए। दरोगा के मुताबिक काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने खिड़की का कांच तोड़कर अंदर झांका तो महेंद्र पंखे के सहारे रस्सी से झूल रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से उतारा। कल्याणपुर एसीपी रंजीत कुमार ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनसे बातचीत के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:4 KG सोना लूट में बर्खास्त हुआ था सिपाही आलोक, फिर पूर्व MP की शह पर बढ़ी दबंगई
ये भी पढ़ें:6 सार्वजनिक अवकाश शनिवार या रविवार को, यूपी में सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी

सुसाइड के पहले किए थे दो पोस्ट

मौके पर पहुंची पुलिस को मृतक के मोबाइल से दो वीडियो मिले। एक में सिपाही रुतबा तो मरने के बाद भी रहेगा... कह रहा। दूसरे में कार के अंदर वर्दी पहने हुए रील बनाकर कह रहा कि ‘जब मैं मरूंगा तो मुस्कुराते हुए मरूंगा’।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |