यूपी के सभी 75 जिलों में बनेंगे अत्याधुनिक डाटा सेंटर, जानिए योगी सरकार का पूरा प्लान

यूपी के सभी 75 जिलों में अत्याधुनिक डाटा सेंटर बनेंगे। इन सेंटरों में आधुनिक सर्वर, हाई-स्पीड नेटवर्क, क्लाउड तकनीक, साइबर सुरक्षा प्रणाली और निर्बाध विद्युत आपूर्ति जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

योगी सरकार डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। योजना के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में अत्याधुनिक डाटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन डाटा सेंटरों के निर्माण से प्रत्येक जिले को अपना स्वतंत्र डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग हब मिलेगा, जिससे सरकारी सेवाओं की गति, सुरक्षा और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए शासन ने सभी जिलाधिकारियों को प्रत्येक जिले में दो डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए लगभग 15 एकड़ भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। भूमि उपलब्ध होने के बाद चरणबद्ध तरीके से निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इन सेंटरों में आधुनिक सर्वर, हाई-स्पीड नेटवर्क, क्लाउड तकनीक, साइबर सुरक्षा प्रणाली और निर्बाध विद्युत आपूर्ति जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

विशेष सचिव अरुण प्रकाश ने केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव के पत्र का हवाला देते हुए प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है। जिसके माध्यम से प्रदेश में डाटा सेंटर स्थापित किये जाने के लिए क्रमशः 10 एकड़ और पांच एकड़ उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। डाटा सेंटर स्थापित होने से सरकारी विभागों के रिकॉर्ड और डिजिटल सेवाएं स्थानीय स्तर पर संचालित हो सकेंगी। वर्तमान में कई सेवाएं केंद्रीय सर्वरों पर निर्भर होने के कारण तकनीकी बाधाओं का सामना करती हैं, लेकिन जिला स्तर पर डाटा प्रोसेसिंग की सुविधा मिलने से प्रमाण पत्र, राजस्व अभिलेख, भूमि संबंधी रिकॉर्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का निस्तारण पहले की तुलना में अधिक तेजी से होगा। इससे नागरिकों को कम समय में सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

आईटी, नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा, तकनीकी रख-रखाव परियोजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार सृजन भी है। डाटा सेंटरों के निर्माण और संचालन से आईटी, नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा, तकनीकी रखरखाव, विद्युत प्रबंधन और अन्य संबंधित क्षेत्रों में हजारों युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही स्थानीय स्तर पर तकनीकी कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे आईटी क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार हो सकेगा। साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह परियोजना अहम मानी जा रही है।