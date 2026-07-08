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यूपी के सभी 75 जिलों में बनेंगे अत्याधुनिक डाटा सेंटर, जानिए योगी सरकार का पूरा प्लान

By Deep Pandey
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यूपी के सभी 75 जिलों में अत्याधुनिक डाटा सेंटर बनेंगे। इन सेंटरों में आधुनिक सर्वर, हाई-स्पीड नेटवर्क, क्लाउड तकनीक, साइबर सुरक्षा प्रणाली और निर्बाध विद्युत आपूर्ति जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

यूपी के सभी 75 जिलों में बनेंगे अत्याधुनिक डाटा सेंटर, जानिए योगी सरकार का पूरा प्लान

योगी सरकार डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। योजना के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में अत्याधुनिक डाटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन डाटा सेंटरों के निर्माण से प्रत्येक जिले को अपना स्वतंत्र डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग हब मिलेगा, जिससे सरकारी सेवाओं की गति, सुरक्षा और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए शासन ने सभी जिलाधिकारियों को प्रत्येक जिले में दो डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए लगभग 15 एकड़ भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। भूमि उपलब्ध होने के बाद चरणबद्ध तरीके से निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इन सेंटरों में आधुनिक सर्वर, हाई-स्पीड नेटवर्क, क्लाउड तकनीक, साइबर सुरक्षा प्रणाली और निर्बाध विद्युत आपूर्ति जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

विशेष सचिव अरुण प्रकाश ने केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव के पत्र का हवाला देते हुए प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है। जिसके माध्यम से प्रदेश में डाटा सेंटर स्थापित किये जाने के लिए क्रमशः 10 एकड़ और पांच एकड़ उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। डाटा सेंटर स्थापित होने से सरकारी विभागों के रिकॉर्ड और डिजिटल सेवाएं स्थानीय स्तर पर संचालित हो सकेंगी। वर्तमान में कई सेवाएं केंद्रीय सर्वरों पर निर्भर होने के कारण तकनीकी बाधाओं का सामना करती हैं, लेकिन जिला स्तर पर डाटा प्रोसेसिंग की सुविधा मिलने से प्रमाण पत्र, राजस्व अभिलेख, भूमि संबंधी रिकॉर्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का निस्तारण पहले की तुलना में अधिक तेजी से होगा। इससे नागरिकों को कम समय में सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

आईटी, नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा, तकनीकी रख-रखाव

परियोजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार सृजन भी है। डाटा सेंटरों के निर्माण और संचालन से आईटी, नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा, तकनीकी रखरखाव, विद्युत प्रबंधन और अन्य संबंधित क्षेत्रों में हजारों युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही स्थानीय स्तर पर तकनीकी कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे आईटी क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार हो सकेगा। साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह परियोजना अहम मानी जा रही है।

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जिला स्तर पर डाटा उपलब्ध होने से साइबर अपराधों की निगरानी अधिक प्रभावी होगी और हैकिंग या डाटा से जुड़े किसी भी खतरे की स्थिति में तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी। इससे सरकारी डाटा की सुरक्षा मजबूत होगी और डिजिटल सेवाओं में नागरिकों का विश्वास भी बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में यही डाटा सेंटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सेवाओं, स्वचालित ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली, ड्रोन निगरानी, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्रशासन की मजबूत आधारशिला साबित होंगे। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कंप्यूटिंग क्षमता के कारण नई तकनीकों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और विभिन्न विभागों के बीच डाटा साझा करना भी अधिक सुरक्षित एवं प्रभावी होगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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