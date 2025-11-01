Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsstate president Ajay Rai unseasonal rains have ruined hard work farmers UP sarkar should provide compensation for crop
बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, फसल का मुआवजा दे यूपी सरकार: अजय राय

बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, फसल का मुआवजा दे यूपी सरकार: अजय राय

संक्षेप: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राय ने शनिवार को कहा कि बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी धान, आलू, तिलहन और हरी सब्ज़ियों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसान गंभीर आर्थिक संकट में हैं।

Sat, 1 Nov 2025 11:43 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, वार्ता
share Share
Follow Us on

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर चिंता जताते हुये राज्य सरकार से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राय ने शनिवार को कहा कि बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी धान, आलू, तिलहन और हरी सब्ज़ियों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसान गंभीर आर्थिक संकट में हैं। महोबा में फसल नष्ट होने से किसान छोटेलाल ने और झांसी में किसान कमलेश यादव ने आत्महत्या कर ली। यह घटनायें दर्शाती है कि किसान किस हद तक निराशा में जी रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य सरकार तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए। अजय राय ने मुख्यमंत्री से तीन मांगें रखीं हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कृषि विभाग की टीमों को नुकसानग्रस्त फसलों का सर्वे कर सटीक आकलन करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। दूसरा यह कि सभी प्रभावित किसानों को तत्काल उचित मुआवजा और राहत सहायता प्रदान की जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति संभल सके।

इसके अलावा जनपद महोबा के दिवंगत किसान छोटे लाल और जनपद झांसी के किसान कमलेश यादव के परिजनों को 50-50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि उनके परिवारों को न्याय और संबल मिल सके। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के साथ खड़ी है और प्रदेश सरकार से अपेक्षा करती है कि किसानों के इस कठिन समय में उन्हें तुरंत राहत मिले, ताकि कोई और किसान मजबूरी में आत्महत्या जैसा कदम न उठाए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Ajay Rai Congress UP Sarkar Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |