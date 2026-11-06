आज से छठ पर्व तक स्पेशल एसी, साधारण और ई-बसें चलेंगी, हर 10 मिनट मिलेगी बस
दिवाली और छठ पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए आज से छठ पर्व तक स्पेशल एसी, साधारण और ई-बसें चलेंगी। लखनऊ क्षेत्र के नौ डिपो से 919 बसों का बेड़ा 18 मार्गों पर संचालित किया जाएगा। जहां हर दस मिनट पर बसें रवाना होंगी।
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। पांच दिवसीय दिवाली का पर्व और चार दिवसीय छठ के पर्व पर घर जाने वालों के लिए राहत की खबर है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने बसों के संचालन की विशेष तैयारी की है। छह से 17 नवंबर तक लगातार 12 दिनों के लिए एसी, साधारण और ई-बसें चलाई जाएंगी। इससे त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को दोनों पर्व के दौरान बसों की अतिरिक्त सुविधाएं जारी रहेंगी। लखनऊ क्षेत्र के नौ डिपो से 919 बसों का बेड़ा 18 मार्गों पर संचालित किया जाएगा। जहां हर दस मिनट पर बसें रवाना होंगी।
बसों में कम से कम 30 से 35 यात्री होने पर रूट पर भेजी जाएंगी: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार एसी, साधारण बसों के अलावा ई-बसों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रमुख मार्गों पर यात्रियों की संख्या के मुताबिक बसें रवाना होंगी।
बसों में कम से कम 30 से 35 यात्री होने पर रूट पर भेजी जाएंगी। ताकि बस अड्डों पर भीड़ का दबाव कम हो और लोगों को समय पर बसें मिल सकें। अतिरिक्त बसों का संचालन आलमबाग बस टर्मिनल के अलावा कैसरबाग और अवध बस स्टेशन से होगा। ऐसे में परिवहन निगम की ओर से अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय यात्रियों के लिए बेहतर साबित होगा।
टिकट और मदद के लिए अतिरिक्त व्यवस्था
टिकट काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए लखनऊ में 23, वाराणसी में 24 और अयोध्या धाम व अयोध्या कैंट में सात-सात एटीवीएम लगाए गए हैं। मंडल स्तर पर 24 घंटे वार रूम से ट्रेनों और स्टेशनों की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। किसी भी समस्या पर यात्री हेल्पलाइन नंबर 139 और रेल मदद सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे।
त्योहार पर हाईवे के बजाय शहर से गुजरेंगी बसें
लखनऊ से 13 महानगरों के बीच चलाई जाने वाली अतिरिक्त बसें हाईवे से नहीं गुजरेंगी। इसके बजाय परिवहन निगम ने 17 नवंबर तक हाईवे के बजाय शहर के भीतर से बसों का संचालन करने के निर्देश बस चालकों को दिए हैं। ताकि बसों से सफर करने वाले सवारियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें