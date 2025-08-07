Started business at the age of 16, started his own company at 32, Gautam Adani told his struggle story to IIM students 16 की उम्र में कारोबार में कदम, 32 में अपनी कंपनी, अदाणी ने IIM के छात्रों को सुनाई अपने संघर्ष की कहानी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsStarted business at the age of 16, started his own company at 32, Gautam Adani told his struggle story to IIM students

16 की उम्र में कारोबार में कदम, 32 में अपनी कंपनी, अदाणी ने IIM के छात्रों को सुनाई अपने संघर्ष की कहानी

उद्योगपति गौतम अदाणी गुरुवार को लखनऊ आईआईएम के छात्रों के बीच थे। उन्होंने छात्रों को अपने जीवन संघर्ष की कहानी सुनाई। कहा कि वक्त की रेत पर चल कर इतिहास नहीं बनते, इतिहास बनाने वाले अपनी राह खुद तलाशते हैं। बताया कि उन्होंने 16 की उम्र में कारोबार में कदम रखा और 32 की उम्र में अपनी कंपनी बना ली।

Yogesh Yadav लखनऊThu, 7 Aug 2025 09:41 PM
share Share
Follow Us on
16 की उम्र में कारोबार में कदम, 32 में अपनी कंपनी, अदाणी ने IIM के छात्रों को सुनाई अपने संघर्ष की कहानी

भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) लखनऊ में गुरुवार को देश के प्रमुख उद्योगपति गौतम अदाणी ने भावी प्रबंधकों से संवाद किया। उन्हें अपने संघर्ष की कहानी सुनाई और अपने अनुभवों को साझा किया। बताया कि 16 की उम्र में कारोबार की दुनिया में कदम रखा। 32 की उम्र में अपनी कंपनी बनाई। कहा कि सीधे सपाट रास्ते पर चलकर इतिहास नहीं बनता। इतिहास वो नहीं बनाते, जो वक्त की रेत पर चलते हैं। इतिहास वो रचते हैं, जो अपना रास्ता खुद तलाशते हैं। असली विकास वो नहीं जो सुविधा से मिले, बल्कि असली विकास वो है जो संघर्ष में तपे। इस दौरान आईआईएम के उत्सव हॉल में प्रवेश करते ही आईआईएम के निदेशक एमपी गुप्ता व प्रबंधन के छात्रों ने गौतम अदाणी का तालियां बजाकर जोरदार स्वागत किया।

गौतम अदाणी ने बताया कि 16 वर्ष की काफी कम उम्र में व्यवसाय की दुनिया में आया और अहमदाबाद से मुंबई शिफ्ट हुआ। 32 साल की उम्र में अटल विश्वास के साथ खुद की कंपनी खड़ी की और नाम दिया अदाणी इंटरप्राइज। अपने संबोधन में अदाणी ने कहा कि अपनी प्रोफेशनल यात्रा के अनुभव से कहता हूं कि बिजनेस की दुनिया में कामयाब होने के लिए कुछ अलग करना होगा। जब दुनिया कहे कि यह संभव नहीं है, वहीं से इतिहास रचने की कहानी शुरू होती है। नरसिम्हा राव ऐसे विजनरी नेता थे, जिन्होंने आर्थिक विकास की नींव रखी। विकास वही, जो मानवता की बुनियाद पर खड़ा हो।

ये भी पढ़ें:ट्रंप टैरिफः अखिलेश ने विदेश नीति को बताया फेल, मायावती बोलीं- संसद में हो चर्चा

नरसिम्हा राव की एलपीजी नीति अहम पड़ाव रहा

गौतम अदाणी ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में व्यवसाय के क्षेत्र में उदारीकरण को एक पूरी पीढ़ी के लिए सुनहरा मौका बताया। नरसिम्हा राव की माइलस्टोन कहे जाने वाली नीति एलपीजी (लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन) की तारीफ करते हुए कहा कि उदारीकरण की नीति मेरे लिए व्यवसायिक जीवन का अहम पड़ाव था।

वर्ष 2050 तक 25 ट्रिलियन डॉलर की महाशक्ति बनेगा भारत

गौतम अदाणी ने कहा कि हम दुनिया की सबसे युवा, सबसे जिज्ञासु और सबसे महत्वाकांक्षी कार्यशील आबादी हैं। एक अरब सपने कुछ कर दिखाने को तैयार हैं। साल 2050 तक भारत 25 ट्रिलियन डॉलर की महाशक्ति बन जाएगा। जनसांख्यिकी हमारी ताकत है। दूसरी ताकत है- डिमांड यानी मांग। हम सिर्फ उपभोग नहीं कर रहे, हम दुनिया के लिए बाजार भी बना रहे हैं।

आज के इस दौर में जहां आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई), एल्गोरिदमिक निर्णय और वैश्विक अनिश्चितता हावी है, वहां शिक्षा का असली मूल्य क्या है। तीसरी ताकत डिजिटल अवसंरचना जो आधार, यूपीआई और ओएनडीसी हमने बनाए हैं, वैसा कोई देश नहीं कर पाया। ये सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं हैं, समावेशन, नवाचार और विस्तार के लॉन्चपैड हैं। गौतम अदाणी ने चौथी ताकत घरेलू पूंजी को बताया।

Gautam Adani Lucknow Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |