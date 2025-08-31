डबल मर्डर का आरोपी बना स्टार आर्टिस्ट, महापुरुषों की तस्वीर बनाने जेल आता है मिथुन

डबल मर्डर आरोपी इस समय जेल प्रशासन का प्रिय बना हुआ है। जरअसल युवक ने कला के माध्यम एक अलग पहचान बनाई हुई है। यही कारण है कि जमानत पर जेल से बाहर होने के बावजूद उसे प्रशासन बुलाता रहता है। जिन हाथों से उसने कत्ल किए, उन्हीं से विभूतियों-धरोहरों, देवी-देवताओं की तस्वीरें उकेरता है।

देवरिया जिले के रामपुर कारखाना के बनकटा का रहने वाला मिथुन उर्फ शिवम प्रताप ने दो साल पहले गोरखपुर के झंगहा इलाके में दो किशोरों की हत्या कर उनके शव जमीन में दबा दिए थे। हत्या का खुलासा होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। जांच में सामने आया कि उसे यह शक हो गया था कि दोनों किशोर उसकी प्रेमिका से मिलते हैं। हत्या के बाद जेल पहुंचे मिथुन ने यहां अपनी अलग पहचान बना ली। वह हाथ में कूची लेकर तस्वीरों में रंग भरने लगा। जेल की दीवारों पर उसकी कलाकारी के रंग बिखरे हुए हैं। जिला जेल की बैरक की दीवारों और परिसर के खाली स्थानों पर साधु-संतों और शहर की महान विभूतियों सहित गोरखनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ सहित अनेक सांस्कृतिक-धार्मिक धरोहरों और देवी-देवताओं के चित्र उकेरे। मूर्तिकला में भी वह माहिर है।

जेल प्रशासन ने उसकी प्रतिभा देखकर हौसला बढ़ाया और उससे जेल में निरीक्षण करने पहुंचे बड़े अधिकारियों की तस्वीर भी बनवानी शुरू कर दी। चीफ जस्टिस, डीजी जेल, जिला जज सहित अन्य तमाम न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों का प्रोट्रेट बनाकर मिथुन गोरखपुर जेल प्रशासन की तरफ से भेंट कर चुका है। अधिकारी भी उसकी कला के मुरीद हो गए। फिलहाल छह महीने पहले वह जमानत पर रिहा होकर बाहर आ गया है, पर जेल प्रशासन अब भी उसे तस्वीरें बनवाने के लिए समय-समय पर बुलाता रहता है।