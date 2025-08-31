Star artist accused of double murder Mithun comes to jail to paint pictures डबल मर्डर का आरोपी बना स्टार आर्टिस्ट, महापुरुषों की तस्वीर बनाने जेल आता है मिथुन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
डबल मर्डर का आरोपी बना स्टार आर्टिस्ट, महापुरुषों की तस्वीर बनाने जेल आता है मिथुन

डबल मर्डर आरोपी इस समय जेल प्रशासन का प्रिय बना हुआ है। जरअसल युवक ने कला के माध्यम एक अलग पहचान बनाई हुई है। यही कारण है कि जमानत पर जेल से बाहर होने के बावजूद उसे प्रशासन बुलाता रहता है। जिन हाथों से उसने कत्ल किए, उन्हीं से विभूतियों-धरोहरों, देवी-देवताओं की तस्वीरें उकेरता है। 

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊSun, 31 Aug 2025 04:43 PM
दो-दो खून करने के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंचा एक शख्स जेल प्रशासन का प्रिय बना हुआ है। सुनकर एकबारगी हैरानगी होती है, लेकिन उसके हुनर ने उसे यह नेमत बख्शी है। देवरिया जिले का रहने वाला यह बंदी गलत सोहबत में पड़कर मुजरिम बन बैठा, मगर उसकी कला ने उसे अलग पहचान दी। यही कारण है कि जमानत पर जेल से बाहर होने के बाद भी गोरखपुर कारागार प्रशासन बुलावे पर आता है। जिन हाथों से उसने कत्ल किए, उन्हीं से महान विभूतियों-धरोहरों, देवी-देवताओं की बोलती तस्वीरें उकेरता है।

देवरिया जिले के रामपुर कारखाना के बनकटा का रहने वाला मिथुन उर्फ शिवम प्रताप ने दो साल पहले गोरखपुर के झंगहा इलाके में दो किशोरों की हत्या कर उनके शव जमीन में दबा दिए थे। हत्या का खुलासा होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। जांच में सामने आया कि उसे यह शक हो गया था कि दोनों किशोर उसकी प्रेमिका से मिलते हैं। हत्या के बाद जेल पहुंचे मिथुन ने यहां अपनी अलग पहचान बना ली। वह हाथ में कूची लेकर तस्वीरों में रंग भरने लगा। जेल की दीवारों पर उसकी कलाकारी के रंग बिखरे हुए हैं। जिला जेल की बैरक की दीवारों और परिसर के खाली स्थानों पर साधु-संतों और शहर की महान विभूतियों सहित गोरखनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ सहित अनेक सांस्कृतिक-धार्मिक धरोहरों और देवी-देवताओं के चित्र उकेरे। मूर्तिकला में भी वह माहिर है।

जेल प्रशासन ने उसकी प्रतिभा देखकर हौसला बढ़ाया और उससे जेल में निरीक्षण करने पहुंचे बड़े अधिकारियों की तस्वीर भी बनवानी शुरू कर दी। चीफ जस्टिस, डीजी जेल, जिला जज सहित अन्य तमाम न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों का प्रोट्रेट बनाकर मिथुन गोरखपुर जेल प्रशासन की तरफ से भेंट कर चुका है। अधिकारी भी उसकी कला के मुरीद हो गए। फिलहाल छह महीने पहले वह जमानत पर रिहा होकर बाहर आ गया है, पर जेल प्रशासन अब भी उसे तस्वीरें बनवाने के लिए समय-समय पर बुलाता रहता है।

गलत सोहबत ने बना दिया मुजरिम

मिथुन को बचपन से ही चित्रकारी का शौक था। संगीत में भी उसकी रुचि थी। फिलहाल लखनऊ में एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन गलत सोहबत में पड़कर दोहरे कत्ल का आरोपी बन गया। जेल जाने से उसकी पढ़ाई भी छूट गई। मिथुन का कहना है कि तस्वीरें बनाना उसका शौक है, इसलिए जेल प्रशासन के बुलावे पर वह पहुंच जाता है।

