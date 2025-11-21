जगमोहन में खड़े होकर बांके बिहारी मंदिर में नहीं कर सकेंगे दर्शन, कमेटी ने लगाई रोक, रास्ता भी होगा बंद

संक्षेप: बांकेबिहारी महाराज मंदिर में भीड़ प्रबंधन के लिए हाई पावर्ड टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ने जगमोहन में खड़े होकर दर्शन कराने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही जगमोहन से चंदन कोठरी को जाने वाले रास्ता को भी बंद किए जाने का फैसला किया है।

ठाकुर श्री बांकेबिहारी महाराज मंदिर में भीड़ प्रबंधन के लिए हाई पावर्ड टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ने जगमोहन में खड़े होकर दर्शन कराने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही जगमोहन से चंदन कोठरी को जाने वाले रास्ता को भी बंद किए जाने का फैसला किया है। शुक्रवार को कमेटी के सदस्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मुकेश मिश्रा ने मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दर्शनार्थियों के भीड़ प्रबंधन में गोस्वामीजनों/सेवादारों द्वारा सहयोग न किए जाने पर नाराजगी जताई। निर्देश दिए कि जगमोहन स्थल पर दोनों ओर दर्शनार्थी सीढ़ियों से चढ़कर जगमोहन कटहरा पर लटककर दर्शन न करने पाएं, इससे व्यवस्था ख़राब हो रही है।

कमेटी ने पूर्व में जगमोहन के दाईं ओर महिलाओं और बाईं ओर पुरुष श्रद्धालुओं को दर्शन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन ऐसा न होते देख, कमेटी ने जगमोहन में ऊपर किसी भी दर्शनार्थी अर्थात महिला, पुरुष, बच्चे व बच्चियों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। इसके साथ ही जगमोहन के बगल के कमरे में देहरी पूजन की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। निरीक्षण के दौरान कमेटी सदस्य ने तोष खाने के पुराने एवं जंग लगे दरवाजे के बाहर की तरफ एक अन्य स्टील का मजबूत दरवाजा लगाने के निर्देश दिए।