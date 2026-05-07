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द्वारचार के समय मची भगदड़, घराती-बारातियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, गाड़ियों में भी की गई तोड़फोड़

May 07, 2026 03:13 pm ISTDinesh Rathour सुबेहा (बाराबंकी)
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बाराबंकी जिले में आयोजित समारोह में जमकर हंगामा हुआ। नशे में धुत युवकों ने यहां जमकर उत्पात मचाया। नशेड़ी युवकों ने बाराती और घरातियों को दौड़-दौड़ाकर पीटा।  

द्वारचार के समय मची भगदड़, घराती-बारातियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, गाड़ियों में भी की गई तोड़फोड़

Barabanki News: यूपी के बाराबंकी जिले में आयोजित समारोह में जमकर हंगामा हुआ। नशे में धुत युवकों ने यहां जमकर उत्पात मचाया। नशेड़ी युवकों ने बाराती और घरातियों को दौड़-दौड़ाकर पीटा। उन्होंने बारातियों की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी जमकर तोड़फोड़ मचाई। इस घटना में लगभग सात लोग घायल हो गए। अचानक गांव में आयोजित समामरोह में घुसे दबंगों के हमले से बराती पक्ष में हड़कंप मच गया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने उत्पात मचा रहे दंबगों को खदेड़कर किसी तरह विवाह संपन्न कराया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तरहरीर पर आरोपियो के खिलफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही हे।

थाना क्षेत्र के कुडवा गांव निवासी भीखू गौतम की पुत्री ज्योति की शादी के लिए बुधवार की शाम अमेठी जिले के थाना इन्हौना गोपालपुर गांव से बारात आई थी। नास्ता पानी होने के बाद द्वारपूजा के लिए बारात द्वार पर पहुंच चुकी थी। घराती पक्ष के लोग बरातियों के स्वागत में जुटे थे। तभी अचानक गांव निवासी शमशेर सिंह, रंजीत, शुग्गू व दस अज्ञात लोग लाठी डंडों से लैस होकर द्वारपूजा स्थल पर पहुंच गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक लाठी डंडों से बरातियों व जनतियों की पिटाई शुरू कर दी। जिससे बराती और घराती पक्ष में भगदड़ मच गई। हमलावर युवक वहां खड़े वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

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पुलिस ने आरेपियों को बीच रास्ते से खदेड़ा

मारपीट की जानकारी होते ही गांव के बड़े बुजुर्ग वहां पहुंच गए और हस्तक्षेप कर किसी तरह मामला शांत कराया। इस बीच सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस के आने के बाद सभी आरोपी गांव से दूर जाकर बीच रास्ते में खड़े हो गए। मेहमान खाना खाकर जब जाने लगे तो उनको बीच रास्ते में भी मारपीटा। घायल जनाती शिवा, अजीत, दीपू, सत्यम, रवि, रिंकू का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ में किया गया। लड़की के भाई अमित गौतम की तहरीर पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एससी एसटी सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

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शादी में विवाद को लेकर मारपीट छह के खिलाफ केस

वहीं संतकबीरनगर जिले के बेलहर कला थाना क्षेत्र के लोहरौली मिश्र गांव में शादी समारोह के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुरानी रंजिश और कहासुनी को लेकर दबंगों ने लाठी-डंडों व हॉकी से एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर छह आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में लोहरौली मिश्र निवासी रामगोपाल चौधरी पुत्र स्व. योगेन्द्र चौधरी ने लिखा है कि मंगलवार की रात करीब 11:00 बजे गांव में आयोजित एक शादी समारोह में विवाद हो गया था। इसी बात को लेकर विपक्षी लामबंद हो गए। बुधवार को प्रिंस मिश्रा, अंकित यादव, शिवम चौधरी, अमर सिंह चौधरी, हरिओम चौधरी और दीपांशु चौधरी ने गाली-गलौज करते हुए रामकुमार गुप्ता पुत्र ओमकार गुप्ता पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने लाठी-डंडों और हॉकी से रामकुमार को बुरी तरह पीटा और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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