हाथरस में फिर भगदड़, दाऊजी मेले में बच्चों के कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक कैंप भरभराकर गिरा

यूपी के हाथरस में एक बार फिर भगदड़ मची है। यहां चल रहे श्रीदाऊजी महाराज मेले में सोमवार की दोपाहर हादसा हो गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान प्रशासनिक कैम्प भरभराकर गिर पड़ा। इसी कैंप में संगीत, नृत्य और गायन प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था। इस दौरान प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की सदस्य व कई अधिकारी भी मौजूद रहे। अचानक तेज बारिश के दौरान ही प्रशासनिक कैम्प गिरने से भगदड़ मच गई। कई लोग कैंप के नीचे दब गए। किसी तरह सभी बाहर निकले। फिलहाल दो छात्राओं सहित तीन लोग घायल हुए हैं। पिछले साल हाथरस में ही भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।

बताया जाता है कि बारिश के दौरान भी कोई व्यवधान न पड़े इसलिए मेला श्री दाऊजी महाराज में प्राशासनिक कैम्प को वाटर प्रूफ बनवाया गया है। सोमवार को संयोजक तारा चंद्र माहेश्वरी के नेतृत्व में संगीत, नृत्य और गायन प्रतियोगिता चल रही थी। प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्य महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ ने किया। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूल व कॉलेजों के छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभागिता करने के लिए आए हुए थे।

कार्यक्रम के दौरान ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के बीच ही प्राशासनिक कैंप अचानक भरभराकर गिर गया। वहां मौजूद छात्र छात्राओं व अन्य लोगों पर आ गिरा। हादसे के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। वहां मौजूद पुलिस व प्रशासिक कर्मचारियों ने राहत कार्य शुरू कर दिये। कैंप के गिरने से दो छात्राओं समेंत तीन लोग चोटिल हो गए। दोनों छात्राओं का जिला अस्पताल में सीटी स्क्रैन कराया गया।