रिसेप्शन में अचानक टूट गया मंच, बीजेपी जिलाध्यक्ष-पूर्व सांसद समेत कई नेता गिरे

संक्षेप: रिसेप्शन का यह कार्यक्रम बुधवार की रात बलिया के रामलीला मैदान में आयोजित था। कार्यक्रम में वर-वधू को आशीर्वाद देने के लिए लोग मंच पर आ-जा रहे थे। आशीर्वाद देने के लिए मंच पर पहुंचे बीजेपी जिलाध्यक्ष, पूर्व सांसद , विधायक प्रतिनिधि और कई अन्य लोग वर-वधू की कुर्सियों के पीछे मौजूद थे।

उत्तर प्रदेश के बलिया में एक भाजपा के कार्यकर्ता के भाई की शादी के रिसेप्शन समारोह में अचानक दूल्हा-दुल्हन का मंच टूट गया। इस दौरान दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय मिश्र, पार्टी के पूर्व सांसद भरत सिंह, बांसडीह विधायक के प्रतिनिधि विश्राम सिंह और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मंच के साथ ये सारे नेता और दूल्हा-दुल्हन एक साथ नीचे गिर गए। सेकेंडों में हुए इस हादसे को देख लोग हैरान रह गए। गनीमत रही कि किसी कोई गंभीर चोट नहीं लगी। बड़ा हादसा होते-होते टल गया। इस हादसे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

रिसेप्शन का यह कार्यक्रम बुधवार की रात बलिया के रामलीला मैदान में आयोजित था। कार्यक्रम में वर-वधू को आशीर्वाद देने के लिए लोग मंच पर आ-जा रहे थे। आशीर्वाद देने के लिए मंच पर पहुंचे बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा, पूर्व सांसद भरत सिंह, बांसडीह विधायक प्रतिनिधि विश्राम सिंह और कई अन्य लोग वर-वधू की कुर्सियों के पीछे मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मंच पर भीड़ बढ़ी और लोड अधिक होने की वजह से यह हादसा हो गया। मंच टूटते सभी लोग नीचे गिर गए। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आईं। कई लोगों को हल्की चोटें लगीं।