यूपी में इन प्रमाण पत्रों के सत्यापन में जुटे अधिकारी-कर्मचारी, अब इन पर अभियान का फोकस

एसआईआर अभियान के दौरान प्रयागराज में दो लाख 87 हजार मतदाता ऐसे मिले जो वर्ष 2003 में वोटर नहीं थे। वे अपने माता-पिता, दादा-दादी और नाना-नानी के मतदाता होने का प्रमाणपत्र भी नहीं दे सके। ऐसे वोटरों से निर्वाचन आयोग ने 13 प्रमाणपत्रों में कोई एक देने के लिए कहा था।

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में नो मैपिंग वाले मतदाताओं की ओर से जो प्रमाणपत्र दिए जा रहे हैं, उनका अब सत्यापन भी कराया जा रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षा एकदम करीब है और अधिकांश लोगों ने प्रमाणपत्र के रूप में अपनी हाईस्कूल की मार्कशीट लगाई है। रोजाना आ रहे प्रपत्रों को सम्बन्धित विभागों को निर्वाचन कार्यालय से भेजा जा रहा है। यूपी में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत नए मतदाता बनने के लिए अभी तक 69.71 लाख फॉर्म-6 भरे गए हैं। अब एक दिन में तीन-तीन लाख से अधिक फॉर्म-6 भरे जा रहे हैं। बीती 6 जनवरी के बाद से अभी तक 52.13 लाख फॉर्म मतदाता बनने को फॉर्म भरे गए हैं। अब युवाओं और महिलाओं को मतदाता बनाने पर चुनाव आयोग फोकस कर रहा है। इसके लिए आयोग विशेष अभियान चलाएगा।

एसआईआर अभियान के दौरान प्रयागराज में दो लाख 87 हजार मतदाता ऐसे मिले जो वर्ष 2003 में वोटर नहीं थे। साथ ही अपने माता-पिता, दादा-दादी और नाना-नानी के मतदाता होने का प्रमाणपत्र भी नहीं दे सके। ऐसे वोटरों से निर्वाचन आयोग ने 13 प्रमाणपत्रों में कोई एक देने के लिए कहा था। अब जबकि नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो ऐसे वोटरों को प्रमाणपत्र देना है। सबसे ज्यादा लोगों ने हाईस्कूल की मार्कशीट दी है। इस वक्त बोर्ड परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 18 फरवरी से बोर्ड परीक्षा होनी है और रोजाना निर्वाचन कार्यालय से तीन से चार हजार मार्कशीट बोर्ड को जारी की जा रही है, जिसका सत्यापन कर उसकी तत्काल रिपोर्ट ली जा रही है। वहीं आय-जाति प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कार्यालयों की ओर से जारी पहचान पत्र आदि जो दस्तावेज हैं, उन्हें सम्बन्धित विभागों को भेजा जा रहा है।

नो मैपिंग वाले और तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं को नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस मिलने के 10 दिन के भीतर वो अपने क्षेत्र के बीएलओ, बीएलए व निर्वाचन रजिस्ट्रीकृत अधिकारी के सामने प्रस्तुत होकर अपना प्रमाणपत्र दे सकते हैं। इसकी जांच निर्वाचन आयोग के क्रम में कराई जा रही है। -पूजा मिश्रा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी

बीएलए की ओर से भरवाए गए 40304 लोगों के फॉर्म राजनीतिक दलों के 5.81 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) हैं और इनकी ओर से अभी तक 40304 लोगों को मतदाता बनाने के लिए फॉर्म भरवाया गया है। मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए अब दावे व आपत्तियां 6 मार्च तक की जा सकती हैं। अभी तक मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए 1.74 लाख फॉर्म-7 भरे गए हैं।