Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विश्वनाथ धाम में कार्मिकों के स्थान बदले जाएंगे, सावन से पहले वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, मंदिर प्रशासन को दिए निर्देश

By Dinesh Rathour
वाराणसी, विशेष संवाददाता
Follow us on Google News
share

वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। मीटिंग के दौरान सीएम योगी ने मंदिर व्यवस्थाओं में लगे कार्मिकों की ड्यूटी बदलने के निर्देश दिए। 

विश्वनाथ धाम में कार्मिकों के स्थान बदले जाएंगे, सावन से पहले वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, मंदिर प्रशासन को दिए निर्देश

CM Yogi in Varanasi News: सावन से पहले वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर की व्यवस्थाओं में लगे कार्मिकों की ड्यूटी बदलने का निर्देश दिया है। वह सावन के दौरान मंदिर में दर्शन-पूजन संबंधी तैयारियों की मंगलवार शाम सर्किट हाउस में समीक्षा कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा, व्यवस्था में तैनात कार्मिकों की ड्यूटी बदली जाए ताकि वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं के साथ चिटिंग न होने पाए। हिदायत दी कि होटल, रेस्तरां तथा बस स्टैंडों पर मनमाना शुल्क न वसूला जाए, इस पर भी लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री का यह निर्देश अयोध्या के चढ़ावा प्रकरण से बने असहज माहौल की पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि विश्वनाथ मंदिर में भी ज्यादातर कर्मचारी-सेवादार विभिन्न विग्रहों पर एवं व्यवस्थाओं में लंबे समय से जमे हुए हैं। उनकी कार्यशैली पर समय-समय पर सवाल भी उठते रहे हैं।

ये भी पढ़ें:सीएम योगी ने मंत्रियों-विधायकों को सौंपा नया टास्क, 2 दिनों में करना होगा यह काम
ये भी पढ़ें:सपा-कांग्रेस का रंग देख गिरगिट भी शरमा रहा होगा, राम मंदिर को लेकर योगी का हमला

पूरे सावन भर सफाई, पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश

सीएम ने निर्देश दिया कि सावन के दौरान प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, बिजली आदि सभी सम्बधित विभाग समन्वय बनाते हुए श्रद्धालुओं का सुगम आवागमन, दर्शन-पूजन और सुरक्षा सुनिश्चित करें। भीड़ नियंत्रण के लिए परिवहन और रेल अफसरों से वार्ता होनी चाहिए। मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने विश्वनाथ धाम तथा वाराणसी परिक्षेत्र के सभी प्रमुख शिवालयों में सावन की तैयारियों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि पूरे सावन भर शहर में सफाई, पेयजल, खोया पाया केंद्र, स्वास्थ्य एवं आपदा, निःशुल्क लॉकर आदि का बेहतर प्रबंध किया जाए। गंगा में लाइफ जैकेट का प्रयोग, सीसीटीवी से लगातार मॉनिटरिंग के साथ जल पुलिस की सक्रियता होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:UP में ईवी खरीदने पर रोड टैक्स से छूट, योगी कैबिनेट का फैसला, 2.56 लाख तक फायदा

बैरिकेडिंग से न हो दिक्कत, एंबुलेंस भी रहे

सीएम ने कहा कि मैदागिन से गोदौलिया के बीच बैरिकेडिंग दुरुस्त करें। ध्यान रखें कि बैरिकेडिंग से व्यापारियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जर्जर भवनों के पास बैरिकेड लगाने में सावधानी बरती जाए। पूरे महीने बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन रहे। बैठक में पूर्व मंत्री एवं दक्षिणी विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने दशाश्वमेध और मैदागिन से गोदौलिया के बीच पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। सीएम ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है।

काशीवासी अब पूरे दिन करेंगे बाबा का दर्शन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशीवासियों के लिए बाबा विश्वनाथ के दर्शन-पूजन की अलग से व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। मंगलवार की समीक्षा बैठक में सीएम का निर्देश जारी होते ही मंदिर प्रशासन ने गेट नंबर 4 बी से प्रवेश एवं गर्भगृह के उत्तरी द्वार से झांकी दर्शन की व्यवस्था कर भी दी। बुधवार मंगला आरती के बाद से व्यवस्था लागू हो जाएगी। अब तक काशीवासी सुबह और शाम, चार से पांच बजे के बीच बाबा का दर्शन करते रहे हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Varanasi News CM Yogi Cm Yogi Order अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।