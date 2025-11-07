मातृभूमि के लिए जान दे सकते हैं लेकिन वंदेमातरम् नहीं गा सकते, एसटी हसन के बयान से मची खलबली
संक्षेप: राष्ट्र गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शुक्रवार को स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर वंदेमातरम् गाया गया।
राष्ट्र गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शुक्रवार को स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर वंदेमातरम् गाया गया। वहीं मुरादाबाद लोकसभा के पूर्व सपा सांसद डॉ. एसटी हसन ने इस पर बयान देकर सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकता, इसलिए वह वंदे मातरम् नहीं गाएंगे।
पूर्व सांसद ने कहा कि हम देशभक्त हैं और मातृभूमि के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, जमीन या किसी अन्य वस्तु की नहीं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् में धरती की पूजा का भाव है, जबकि इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होती है इसलिए मुसलमान वंदे मातरम् नहीं गा सकते। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
मीडिया से बातचीत में पूर्व सांसद ने कहा कि वंदे मातरम् को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। यह मुद्दा सौ साल पुराना है। सवाल यह है कि इसे अभी क्यों उठाया जा रहा है, जब बिहार में चुनाव हैं। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा कौन उठा रहा है। यह सबको मालूम है। सरकार को अब ऐसी सियासत से बाज आना चाहिए।