Hindi NewsUP NewsST Hasan statement that he can sacrifice his life for his motherland but cannot sing Vande Mataram has caused stir
मातृभूमि के लिए जान दे सकते हैं लेकिन वंदेमातरम् नहीं गा सकते, एसटी हसन के बयान से मची खलबली

संक्षेप: राष्ट्र गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शुक्रवार को स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर वंदेमातरम् गाया गया।

Fri, 7 Nov 2025 11:53 PMDinesh Rathour मुरादाबाद
राष्ट्र गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शुक्रवार को स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर वंदेमातरम् गाया गया। वहीं मुरादाबाद लोकसभा के पूर्व सपा सांसद डॉ. एसटी हसन ने इस पर बयान देकर सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकता, इसलिए वह वंदे मातरम् नहीं गाएंगे।

पूर्व सांसद ने कहा कि हम देशभक्त हैं और मातृभूमि के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, जमीन या किसी अन्य वस्तु की नहीं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् में धरती की पूजा का भाव है, जबकि इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होती है इसलिए मुसलमान वंदे मातरम् नहीं गा सकते। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मीडिया से बातचीत में पूर्व सांसद ने कहा कि वंदे मातरम् को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। यह मुद्दा सौ साल पुराना है। सवाल यह है कि इसे अभी क्यों उठाया जा रहा है, जब बिहार में चुनाव हैं। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा कौन उठा रहा है। यह सबको मालूम है। सरकार को अब ऐसी सियासत से बाज आना चाहिए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
