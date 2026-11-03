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श्रीराम को लेकर की अपनी टिप्पणी पर डॉ. एसटी हसन ने मांगी माफी, भगवान को अपना आदर्श बताया

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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श्रीराम को लेकर की अपनी टिप्पणी पर डॉ. एसटी हसन ने माफी मांगी है। हसन ने कहा कि उनका मकसद कभी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं रहा। यदि उनकी किसी बात से किसी को दुख पहुंचा है तो वह इसके लिए क्षमा मांगते हैं

श्रीराम को लेकर की अपनी टिप्पणी पर डॉ. एसटी हसन ने मांगी माफी, भगवान को अपना आदर्श बताया
श्रीराम को लेकर की अपनी टिप्पणी पर डॉ. एसटी हसन ने माफी मांगी है।

मुरादाबाद, प्रमुख संवाददाता। भगवान श्रीराम को लेकर अपनी टिप्पणी पर उठे विरोध के बीच पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम उनके आदर्श हैं और वह उनका बेहद सम्मान करते हैं। उनका मकसद कभी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं रहा। यदि उनकी किसी बात से किसी को दुख पहुंचा है तो वह इसके लिए क्षमा मांगते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम ने पूरी दुनिया को इंसानियत, मर्यादा और माता-पिता की आज्ञा का पालन करने का संदेश दिया है। वह उनके बताए आदर्शों का सम्मान करते हैं।

मीडिया को जारी बयान में डॉ. एसटी हसन ने कहा कि उन्होंने कभी किसी के खिलाफ ऐसा बयान देने का इरादा नहीं रखा, जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। सभी धर्मों और उनकी आस्थाओं के प्रति उनके मन में सम्मान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना उनकी सोच और उद्देश्य का हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद यदि उनकी किसी बात से किसी को दुख पहुंचा है तो वह इसके लिए खेद जताते हैं और माफी मांगते हैं। उन्होंने दोहराया कि भगवान श्रीराम के प्रति उनके मन में अपार सम्मान है।

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हसन ने श्रीराम को आदर्श बताते हुए सभी धर्मों की आस्थाओं के सम्मान की बात कही

गौरतलब है कि भगवान श्रीराम को लेकर डॉ. एसटी हसन की टिप्पणी के बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई थी। संगठनों ने विरोध जताते हुए पूर्व सांसद के पोस्टर पर कालिख पोती थी। इस मामले में कटघर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। विरोध के बाद अब डॉ. एसटी हसन ने मीडिया को बयान जारी कर अपनी बात स्पष्ट की है। उन्होंने श्रीराम को आदर्श बताते हुए सभी धर्मों की आस्थाओं के सम्मान की बात कही और किसी की भावना आहत होने पर माफी मांगी।

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हसन का वायरल हुआ था वीडियो

दरअसल, एसटी हसन का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में एसटी हसन ने कहा कि किसी को नहीं पता कि भगवान राम का जन्म कहां हुआ अयोध्या में 12 से अधिक मंदिर हैं जो दावा करते हैं कि राम वहां पैदा हुए। दक्षिण में भी एक अयोध्या है, वहां के लोग भी यही दावा करते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विवाद तेज हो गया्।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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