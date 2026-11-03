श्रीराम को लेकर की अपनी टिप्पणी पर डॉ. एसटी हसन ने मांगी माफी, भगवान को अपना आदर्श बताया
श्रीराम को लेकर की अपनी टिप्पणी पर डॉ. एसटी हसन ने माफी मांगी है। हसन ने कहा कि उनका मकसद कभी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं रहा। यदि उनकी किसी बात से किसी को दुख पहुंचा है तो वह इसके लिए क्षमा मांगते हैं
मुरादाबाद, प्रमुख संवाददाता। भगवान श्रीराम को लेकर अपनी टिप्पणी पर उठे विरोध के बीच पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम उनके आदर्श हैं और वह उनका बेहद सम्मान करते हैं। उनका मकसद कभी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं रहा। यदि उनकी किसी बात से किसी को दुख पहुंचा है तो वह इसके लिए क्षमा मांगते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम ने पूरी दुनिया को इंसानियत, मर्यादा और माता-पिता की आज्ञा का पालन करने का संदेश दिया है। वह उनके बताए आदर्शों का सम्मान करते हैं।
मीडिया को जारी बयान में डॉ. एसटी हसन ने कहा कि उन्होंने कभी किसी के खिलाफ ऐसा बयान देने का इरादा नहीं रखा, जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। सभी धर्मों और उनकी आस्थाओं के प्रति उनके मन में सम्मान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना उनकी सोच और उद्देश्य का हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद यदि उनकी किसी बात से किसी को दुख पहुंचा है तो वह इसके लिए खेद जताते हैं और माफी मांगते हैं। उन्होंने दोहराया कि भगवान श्रीराम के प्रति उनके मन में अपार सम्मान है।
हसन ने श्रीराम को आदर्श बताते हुए सभी धर्मों की आस्थाओं के सम्मान की बात कही
गौरतलब है कि भगवान श्रीराम को लेकर डॉ. एसटी हसन की टिप्पणी के बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई थी। संगठनों ने विरोध जताते हुए पूर्व सांसद के पोस्टर पर कालिख पोती थी। इस मामले में कटघर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। विरोध के बाद अब डॉ. एसटी हसन ने मीडिया को बयान जारी कर अपनी बात स्पष्ट की है। उन्होंने श्रीराम को आदर्श बताते हुए सभी धर्मों की आस्थाओं के सम्मान की बात कही और किसी की भावना आहत होने पर माफी मांगी।
हसन का वायरल हुआ था वीडियो
दरअसल, एसटी हसन का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में एसटी हसन ने कहा कि किसी को नहीं पता कि भगवान राम का जन्म कहां हुआ अयोध्या में 12 से अधिक मंदिर हैं जो दावा करते हैं कि राम वहां पैदा हुए। दक्षिण में भी एक अयोध्या है, वहां के लोग भी यही दावा करते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विवाद तेज हो गया्।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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