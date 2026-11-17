आज जारी होगी SSR की ड्राफ्ट वोटर सूची, 16 दिसंबर तक करा सकेंगे दावा-आपत्ति
यूपी की मतदाता सूची का एसएसआर किया जा रहा है। मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। जिसमें करीब 13.56 करोड़ वोटर हैं। वहीं, यूपी में 10 अप्रैल को एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी। जिसमें कुल 13.39 करोड़ वोटर थे।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी की मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) किया जा रहा है। मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। जिसमें करीब 13.56 करोड़ वोटर हैं। यूपी में 10 अप्रैल को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी। जिसमें कुल 13.39 करोड़ वोटर थे। ऐसे में पिछले सात महीने में करीब 17 लाख मतदाता बढ़े हैं।
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। फिर 28 दिसंबर तक इनका निस्तारण कर चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा एसएसआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेंगे। वह मतदाता सूची के विभिन्न आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का एसएसआर किया जा रहा है। जिसके चलते मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने की प्रक्रिया चल रहा है। फिलहाल पंचायत व नगर निकाय की मतदाता सूची में कुल मिलाकर 16.90 करोड़ मतदाता हैं और यूपी की मतदाता सूची में अभी 13.56 करोड़ वोटर ही हैं।
ऐसे में यूपी की मतदाता सूची से अभी भी 3.34 करोड़ वोटर गायब हैं। फिलहाल मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाकर वोटर जोड़े जाएंगे। चुनाव आयोग का पूरा जोर शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने पर है। जिसमें किसी भी तरह की त्रुटि न हो। सभी जिलों में भी मतदाता सूची जारी होगी और उसे बीएलओ व राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।
चार दिन चलेगा विशेष अभियान
मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान चार तारीखों में विशेष अभियान चलेगा। इन तारीखों पर जिले के सभी बूथों पर संबंधित बीएलओ जरूरी फार्म के साथ मौजूद रहेंगे। ऐसे में लोगों को मतदाता बनने, नाम कटवाने, गड़बड़ी दुरुस्त कराने के लिए बीएलओ का इंतजार या उन्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोरखपुर डीएम दीपक मीणा ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 28 दिसंबर तक निस्तारण और चार जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इस दौरान 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान आयोजित होगा।
विपक्ष ने याचिका में पूछा-फॉर्म 6 किसने बदला
उधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एसआईआर प्रक्रिया और फॉर्म-6 में हुए बदलावों पर चुनाव आयोग से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। सुप्रीम कोर्ट इस पर 17 नवंबर को सुनवाई करेगा।याचिका में सवाल उठाया गया कि एसआईआर से जुड़े फैसले क्या वास्तव में आयोग ने सामूहिक निकाय के रूप में लिए थे, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ने मंजूरी के बिना आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल किया। याचिका में आयोग की इस बात का जिक्र किया गया है कि उसने स्वीकार किया कि ‘फॉर्म-6’ के ऑनलाइन संस्करण में घोषणा जोड़ी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने अपने जवाब में यह नहीं बताया कि इन बदलावों को मंजूरी देने वाले लोग कौन थे।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें