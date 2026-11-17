यूपी की मतदाता सूची का एसएसआर किया जा रहा है। मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। जिसमें करीब 13.56 करोड़ वोटर हैं। वहीं, यूपी में 10 अप्रैल को एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी। जिसमें कुल 13.39 करोड़ वोटर थे।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी की मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) किया जा रहा है। मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। जिसमें करीब 13.56 करोड़ वोटर हैं। यूपी में 10 अप्रैल को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी। जिसमें कुल 13.39 करोड़ वोटर थे। ऐसे में पिछले सात महीने में करीब 17 लाख मतदाता बढ़े हैं।

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। फिर 28 दिसंबर तक इनका निस्तारण कर चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा एसएसआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेंगे। वह मतदाता सूची के विभिन्न आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का एसएसआर किया जा रहा है। जिसके चलते मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने की प्रक्रिया चल रहा है। फिलहाल पंचायत व नगर निकाय की मतदाता सूची में कुल मिलाकर 16.90 करोड़ मतदाता हैं और यूपी की मतदाता सूची में अभी 13.56 करोड़ वोटर ही हैं।

ऐसे में यूपी की मतदाता सूची से अभी भी 3.34 करोड़ वोटर गायब हैं। फिलहाल मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाकर वोटर जोड़े जाएंगे। चुनाव आयोग का पूरा जोर शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने पर है। जिसमें किसी भी तरह की त्रुटि न हो। सभी जिलों में भी मतदाता सूची जारी होगी और उसे बीएलओ व राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

चार दिन चलेगा विशेष अभियान मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान चार तारीखों में विशेष अभियान चलेगा। इन तारीखों पर जिले के सभी बूथों पर संबंधित बीएलओ जरूरी फार्म के साथ मौजूद रहेंगे। ऐसे में लोगों को मतदाता बनने, नाम कटवाने, गड़बड़ी दुरुस्त कराने के लिए बीएलओ का इंतजार या उन्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोरखपुर डीएम दीपक मीणा ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 28 दिसंबर तक निस्तारण और चार जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इस दौरान 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान आयोजित होगा।