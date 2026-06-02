प्रापर्टी डीलर को अवैध हिरासत में लेकर वसूले 50 हजार, SSP ने लिया ऐक्शन; 4 सिपाही सस्पेंड
कानपुर के SSP अनुराग आर्य ने बारादरी थाने के चार सिपाहियों को सस्पेंड किया है। उन्होंने चारों सिपाहियों के खिलाफ जांच के भी निर्देश दिए हैं। हाफिजगंज के गांव आसपुर हसन अली निवासी सोमवीर कश्यप प्रापर्टी का काम करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रापर्टी डीलर के माध्यम से प्लॉट का सौदा किया था।
UP News : प्रापर्टी डीलर को अवैध हिरासत में रखकर 50 हजार रुपये वसूलने के आरोप में कानपुर के एसएसपी अनुराग आर्य से बारादरी थाने के चार सिपाहियों को सस्पेंड किया है। उन्होंने चारों सिपाहियों के खिलाफ विभागीय जांच के भी निर्देश दिए हैं। हाफिजगंज के गांव आसपुर हसन अली निवासी सोमवीर कश्यप प्रापर्टी का काम करते हैं। उनका आरोप है कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने एक प्रापर्टी डीलर के माध्यम से प्लॉट का सौदा किया था। 12 मई को प्रापर्टी डीलर ने प्लॉट का एग्रीमेंट कराने के बहाने दस लाख रुपये लेकर उन्हें बुलाया और उनके हाथ से रुपयों से भरा बैग लेकर दूसरे व्यक्ति को दे दिया।
इसके बाद वह व्यक्ति रुपये लेकर फरार हो गया। उन्होंने एग्रीमेंट करने के लिए कहा तो आरोपी ने टालमटोल शुरू कर दी। उन्होंने प्रापर्टी डीलर पर दबाव बनाया तो 14 मई बारादरी थाने के हेड कांस्टेबल आशीष मिश्रा और राहुल कुमार और कांस्टेबल आदित्य प्रताप सिंह और सिद्धांत चौधरी उन्हें पकड़कर निजी कार में बैठाकर थाना बारादरी स्थित अपने आवास पर ले गए।
इसमें दो पुलिसकर्मी वर्दी पहने हुए थे और दो सादा कपड़ों में थे। चारों पुलिसकर्मियों ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी और फिर 50 हजार रुपये लेने के बाद ही छोड़ा।
पिछले दिनों सोमवीर ने इस मामले में एसएसपी अनुराग आर्य से शिकायत की तो उन्होंने मामले की प्रारंभिक जांच कराने के बाद चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने रुपये लेकर फरार होने वाले प्रापर्टी डीलर और उसके साथी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की भी बात कही है।
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर चारों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। चारों के खिलाफ विभागीय जांच कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें