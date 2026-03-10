यूपी: एसएसबी की महिला कर्मचारी गिरफ्तार, दीवार पर सुसाइड नोट लिख पति ने दी थी जान

Wife Arrested in Husband's suicide case: यूपी के महाराजगंज जिले में रविवार को एसएसबी की एक महिला कर्मचारी के पति ने सुसाइड कर लिया था। मरने के पहले उसने दीवार पर एक सुसाइड नोट लिखा था। इसमें उसने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था। अब उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

UP News: नेपाल से लगे यूपी के महाराजगंज जिले के नौतनवा में रविवार को दो मासूम बच्चों के कत्ल के बाद खुदकुशी करने वाले शख्स की पत्नी-महिला एसएसबी कर्मी को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने घटना की रात ही महिला, उसके माता-पिता, भाई-भाई और प्रेमी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने व आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज कर लिया था। उत्पीड़न से दो बच्चों को मारने के बाद पति द्वारा आत्महत्या के मामले में वांछित महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया।

हुआ क्या था? बीते रविवार यानी आठ मार्च को गांधी नगर मोहल्ले में किराए के मकान में रहने वाली एसएसबी कर्मी वंदना के ड्यूटी पर जाने के बाद उसके पति अमरीश ठाकुर ने आत्मघाती कदम उठाया था। अमरीश ने खुद की जिंदगी खत्म करने से पहले अपने दो मासूम बच्चों को मार डाला। सुसाइड नोट में बच्चों की जान लेने की वजह का जिक्र करते हुए उसने लिखा कि वह अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं कर सकता। बच्चों को मारने के बाद उसने खुद फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली थी।

भाई ने अमरीश की पत्नी, उसके परिवार और कथित प्रेमी पर लगाए गंभीर आरोप जिस दिन अमरीश के सुसाइड की खबर सामने आई उसी शाम अमरीश के भाई अश्वनी कुमार ने पुलिस को अमरीश, नाबालिग भतीजे और भतीजी की मृत्यु को लेकर तहरीर दी। तहरीर में अश्वनी कुमार ने आरोप लगाया कि अमरीश की पत्नी वंदना के माता-पिता, भाई-भाभी और कथित प्रेमी सोनू की साजिश से यह घटना हुई है। यह भी आरोप लगाया कि उसके भाई के सामने ही वंदना वीडियो कॉल पर सोनू गौतम से बात करती थी और विरोध करने पर धमकाती थी।

पति के सामने ही प्रेमी से बात करती थी आरोप के अनुसार एसएसबी 66वीं वाहिनी में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत मृतक की पत्नी वंदना अपने पति के सामने ही अपने प्रेमी सोनू गौतम से बातचीत करती थी। पति के विरोध करने पर उसे धमकाती थी। बताया गया कि पत्नी के इस व्यवहार से परेशान होकर अमरीश ठाकुर ने रविवार को घटना से पूर्व दो वीडियो बनाकर अपनी पत्नी वंदना, उसके प्रेमी तथा परिवारजनों को अपनी आत्महत्या की वजह बताया। साथ ही उसने कमरे की दीवार पर भी सुसाइड नोट लिखा। इसके बाद उसने अपने दोनों नाबालिग बच्चों को फांसी पर लटकाने के बाद स्वयं भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।