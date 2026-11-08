SSB के जवान ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली से उड़ाया, इंडो- नेपाल बॉर्डर पर तैनाती थी
भारत-नेपाल सीमा के खनुआ बीओपी पर तैनात एसएसबी जवान मनजीत कुमार ने शनिवार देर रात सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बिहार निवासी जवान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कैंप में हड़कंप मच गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है।
खनुआ (महराजगंज) हिन्दुस्तान संवाद: भारत-नेपाल सीमा के खनुआ बीओपी पर तैनात 66वीं वाहिनी एसएसबी जवान मनजीत कुमार ने शनिवार की देर रात अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से एसएसबी कैंप में हड़कंप मच गया। सूचना पर एसएसबी व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गउ। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की। बिहार के औरंगाबाद जिले के जम्होर निवासी मनजीत कुमार खनुआ बीओपी पर तैनात थे।
शनिवार को आधी रात बाद तकरीबन 1:40 बजे वह खनुआ बीओपी पर ड्यूटी दे रहे थे। साथ ड्यूटी पर तैनात जवानों ने गोली चलने की आवाज सुनी तो वे दौड़कर मौके पर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर जवान सन्न रह गए। मनजीत कुमार गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें गोली लगी थी। उनका शरीर खून में सन गया था और वह तड़प रहे थे। जवानों ने घटना की जानकारी अधिकारियों को दी। अधिकारी मौके पर पहुंचे लेकिन उससे पहले ही मनजीत की मौत हो चुकी थी।
घटना की सूचना पर एसएसबी डीआईजी दीपक बरनवाल, एसएसबी 43वीं वाहिनी सिद्धार्थनगर के कमांडेंट उज्ज्वल दत्ता, उप कमांडेंट अपूर्वा आनंद, उप कमांडेंट अमित कुमार सिंह, सोनौली कोतवाली प्रभारी विशाल शुक्ला, क्षेत्राधिकारी नौतनवा बसंत सिंह और खनुआ चौकी प्रभारी अभिषेक जायसवाल मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए। सीओ बसंत कुमार ने बताया कि एसएसबी जवान के आत्महत्या करने की सूचना रात में मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जवान ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगा।