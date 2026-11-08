भारत-नेपाल सीमा पर तैनात SSB जवान ने खुद को गोली से उड़ाया, दिवाली पर खुदकुशी
भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल की 66वीं वाहिनी के एक जवान ने आत्महत्या कर ली। जवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। घटना, शनिवार की रात करीब 2 बजे हुई। गोली की आवाज सुनकर उसके साथी जवान दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। SSB अधिकारियों ने भी मौके पर स्थितियों का जायजा लिया।
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। एक तरफ देश भर में दीपावली की धूम है तो वहीं उत्तर प्रदेश के महराजगंज में भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल की 66वीं वाहिनी के एक जवान ने आत्महत्या कर ली। जवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। वह एसएसबी की खनुआ बीओपी पर तैनात था। मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला था। घटना, शनिवार की रात करीब 2 बजे हुई। गोली की आवाज सुनकर उसके साथी जवान दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की स्थितियों का जायजा लिया। एसएसबी ने अपने स्तर पर घटना की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।
एसएसबी जवान मनजीत कुमार मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला था। करीब एक महीने पहले वह छुट्टी पर गया था। तीन अक्टूबर को ही छुट्टी से वापस लौटा था। बताया जा रहा है कि जवान तभी से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। सुसाइड के वक्त जवान ड्यूटी पर तैनात था। शनिवार की रात उसने खुद को गोली मारकर जान दे दी। उसके इस आत्मघाती कदम ने साथी जवानों, अधिकारियों समेत सभी को सकते में डाल दिया।
ढाई महीने पहले हुई थी जवान के बड़े भाई की मौत
मिली जानकारी के अनुसार सशस्त्र सीमा बल की 66वीं वाहिनी के खनुआ बीओपी पर तैनात जवान मनजीत कुमार बीते 3 अक्टूबर को छुट्टी से वापस आया था। बताया जा रहा है कि ढाई महीना पहले जवान के बड़े भाई की मौत हो गई थी। छुट्टी से वापस ड्यूटी पर आने के बाद से ही वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। बीती रात करीब एक बजकर 40 मिनट पर यह घटना हुई। जवान उस वक्त ड्यूटी पर तैनात था। उसी दौरान उसने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली।
गोली की आवाज सुनकर दौड़े जवान
जवान ने खुद को गोली मारी तो उसकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर दौड़ कर पहुंचे। साथी जवान मनजीत कुमार को घटनास्थल पर गिरा देख सन्न रह गए। खून से लथपथ मनजीत जमीन पर पड़ा हुआ था। मनजीत के सुसाइड करने की सूचना से बीओपी में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी तत्काल एसएसबी के उच्च अधिकारियों को दी गई। सूचना पर मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे। एसएसबी ने मृतक जवान के परिवारीजनों को जानकारी दे दी है। पुलिस और एसएसबी के अधिकारी एसएसबी जवान के सुसाइड की घटना की जांच में जुटे हैं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें