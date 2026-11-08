भारत-नेपाल सीमा पर तैनात SSB जवान ने खुद को गोली से उड़ाया, दिवाली पर खुदकुशी

भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल की 66वीं वाहिनी के एक जवान ने आत्महत्या कर ली। जवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। घटना, शनिवार की रात करीब 2 बजे हुई। गोली की आवाज सुनकर उसके साथी जवान दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। SSB अधिकारियों ने भी मौके पर स्थितियों का जायजा लिया।

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। एक तरफ देश भर में दीपावली की धूम है तो वहीं उत्तर प्रदेश के महराजगंज में भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल की 66वीं वाहिनी के एक जवान ने आत्महत्या कर ली। जवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। वह एसएसबी की खनुआ बीओपी पर तैनात था। मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला था। घटना, शनिवार की रात करीब 2 बजे हुई। गोली की आवाज सुनकर उसके साथी जवान दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की स्थितियों का जायजा लिया। एसएसबी ने अपने स्तर पर घटना की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

एसएसबी जवान मनजीत कुमार मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला था। करीब एक महीने पहले वह छुट्टी पर गया था। तीन अक्टूबर को ही छुट्टी से वापस लौटा था। बताया जा रहा है कि जवान तभी से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। सुसाइड के वक्त जवान ड्यूटी पर तैनात था। शनिवार की रात उसने खुद को गोली मारकर जान दे दी। उसके इस आत्मघाती कदम ने साथी जवानों, अधिकारियों समेत सभी को सकते में डाल दिया।

ढाई महीने पहले हुई थी जवान के बड़े भाई की मौत मिली जानकारी के अनुसार सशस्त्र सीमा बल की 66वीं वाहिनी के खनुआ बीओपी पर तैनात जवान मनजीत कुमार बीते 3 अक्टूबर को छुट्टी से वापस आया था। बताया जा रहा है कि ढाई महीना पहले जवान के बड़े भाई की मौत हो गई थी। छुट्टी से वापस ड्यूटी पर आने के बाद से ही वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। बीती रात करीब एक बजकर 40 मिनट पर यह घटना हुई। जवान उस वक्त ड्यूटी पर तैनात था। उसी दौरान उसने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली।